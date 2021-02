Die Stadt Singen wird Mitarbeiter von Kitas und Schulen ab nächster Woche ermöglichen, sich auf das Coronavirus untersuchen zu lassen. An sechs Schulen wird dafür eine Teststation eingerichtet, wie die Stadt mitteilt. Bürgermeisterin Ute Seifried erklärt, dass Mitarbeiter von Johannitern und Maltesern an folgenden Schulen testen werden: Waldeckschule, Beethovenschule, die Grundschulen in Beuren und Überlingen am Ried sowie Schillerschule und Johann-Peter-Hebel-Schule. Diese Schulen seien gut im Stadtgebiet verteilt und hätten geeignete Räume, die von außen zugänglich sind. Damit müssen diejenigen, die sich testen lassen möchten, nicht alle erst ein Schulgebäude durchqueren.

Testkits sind bestellt, aber noch nicht da

Zweimal pro Woche soll jeder, der in den Bildungseinrichtungen arbeitet, einen Schnelltest machen können. Die Testkits seien beim Land angefordert, aber Stand Freitagmittag noch nicht geliefert worden, sagt Ute Seifried. Sie und Oberbürgermeister Bernd Häusler hoffen auf eine rege Nutzung des freiwilligen Angebots: Nur mit vielen Tests könne man das Virus in den Griff bekommen und einen weiteren Lockdown verhindern, wie die Stadt mitteilt.

Wer sich testen lassen möchte, muss sich vorab anmelden. Dafür wird das System genutzt, das sich im Sommer bereits bei der Anmeldung für einen Platz im Freibad bewährt hat, wie die Bürgermeisterin erklärt. Denn auch bei den Testterminen müsse man schauen, dass nicht alle gleichzeitig kommen. Die Aktion ist erstmal bis 31. März geplant.