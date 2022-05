„Auf in die nächste Runde“, heißt es für Hans Teschner und Rudolf Babeck vom Verein Widmann hilft Kindern in der Region. Seit 2007 sammeln sie jährlich Schrott, dessen Erlös dazu beiträgt, benachteiligten Kindern und ihren Familien mit der Weihnachtsaktion eine Freude machen zu können. „Ich habe es schon im Kreuz, wenn ich nur an den Tag der Sammlung denke“, sagt Hans Teschner (71) ganz offen. „Aber mit vereinten Kräften werden wir es schaffen“, bitten er und Babeck für Donnerstag, 12. Mai, von 8 bis 17 Uhr um tatkräftige Unterstützung: Beide hoffen auf Personen, die ihnen helfen, den angelieferten Schrott aus den Autos zu holen und in die Container bei der Firma Widmann in der Südstadt zu werfen.

Es sei für sie der härteteste Tag im Jahr, aber wie Rudolf Babeck sagt, sei die Schrottsammlung eine enorm wichtige Einnahmequelle für den kleinen Verein. „In den Jahren haben wir zig Tonnen Metall bewegt, ohne Helfer ist die Aktion aber nicht mehr durchführbar“, sagt Babeck, auch 71 Jahre alt. „Wir brauchen Helfer, damit wir anderen helfen können“, bringt Teschner es auf den Punkt. Die Zahl der Bewerber für die Geschenkaktion zu Weihnachten wuchs von Jahr zu Jahr auf rund 900. Dabei wird die Bedürftigkeit genau geprüft, betont Babeck.

In diesem Jahr sei die Aktion besonders wichtig, da die Flüchtlinge aus der Ukraine dazukommen werden. „Die kommen mit Nichts hier an und wir haben auf Anfrage von Sozialhelfern jetzt schon Gutscheine für Kinderbekleidung und Schuhe ausgestellt“, denkt Babeck auch noch einen Schritt weiter: „Die Bedürftigkeit nimmt zu, durch die Preissteigerungen sind auch hiesige Empfänger schlechter gestellt.“

Gesammelt werden Metalle jeglicher Art, auch Kupferkabel und Elektrokabel, aber keine Elektronik-Produkte. Der Schrott kann auf dem Parkplatz neben dem Betriebsgebäude der Firma Widmann in der Marie-Curie-Straße 15 in Singen abgegeben werden. Auch Geldspenden sind willkommen. Konto: Volksbank eG – IBAN: DE40 6649 0000 0020 2020 25 BIC: GENODE61VS1