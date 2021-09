Ohne Licht war ein 36-jähriger Fahrradfahrer am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Singener Bahnhofstraße unterwegs, woraufhin eine Polizeistreife den Mann kontrollierte. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Die Polizisten veranlassten daraufhin eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus.