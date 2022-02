Singen vor 2 Stunden Mit zwei Jahren Verzögerung wegen Corona: Café Schoch eröffnet am Marktplatz in Singen Die Pandemie hatte die Pläne der Konditorenfamilie ausgebremst. Der Betrieb startet nun am Dienstag, 1. März.

Isabelle Burkart-Marinovic hat am Kommunikationstisch des neuen Schoch-Cafés am Herz-Jesu-Platz in Singen Platz genommen. | Bild: Trautmann, Gudrun