Wie das Einkaufszentrum Cano genau aussehen sollte, zeigt eine Musterfassade vor dem Singener Rathaus. Seit zwei Jahren steht dort ein neun Meter hohes und zweieinhalb Meter breites Gebilde, das möglichst viele Fassadenteile des damals noch im Bau befindlichen Cano zeigen sollte. Vor drei Monaten wurde das Einkaufszentrum eröffnet, die Musterfassade steht immer noch vor dem Rathaus. Und das hat einen guten Grund, wie Thomas Mügge als Fachbereichsleiter Bauen der Stadtverwaltung erklärt: Noch fehlt die finale Abnahme der Cano-Fassade. Diese soll noch diesen Monat, spätestens aber im April geschehen.

Es sollte ein Muster für beide Seiten sein: Für die Bauherren, um die Fassade auch auf Alltagstauglichkeit zu prüfen, und für die Stadt, um die spätere Gestaltung sehen und optimieren zu können. Tatsächlich habe es noch einige kleinere Anpassungen gegeben, sagt Mügge. Nun warte die Stadtverwaltung mit ihrer Abnahme auf die Bauarbeiten am Cano: Entscheidend sei, dass ein Teil jedes Fassaden-Bereichs fertiggestellt ist. „Es kann noch Ecken geben, wo nach unserer Abnahme weiter gearbeitet wird. Aber es darf nicht mehr anders werden“, sagt der Fachbereichsleiter.

Er gehe aktuell davon aus, dass alles passen wird – auch wenn die Arbeiten sich um Monate verzögert haben. Grund ist laut Mügge auch die Corona-Pandemie: Manche Fassadenteile einer Österreicher Firma hätten zum Beispiel erst nicht produziert, dann nicht nach Singen geliefert werden können. Die finale Abnahme sei wichtig und vorgeschrieben, erklärt Mügge mit Verweis auf den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Verträge zwischen der Stadt und den Cano-Machern von ECE.

Was mit der Fassade geschieht, wenn sie ihre Muster-Rolle erfüllt hat, ist auch schon geklärt: Sie werde vom Fassadenbauer recycelt, sofern möglich. Die Betonteile, die wegen ihrer besonderen Beschaffenheit nicht recycelbar seien, könnten noch als Muster für andere Projekte dienen, so Mügge. Bislang seien sie seines Wissens nach einzigartig: So sehe nur das Cano in Singen aus.