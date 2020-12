Das Megaprojekt Einkaufszentrum war in seiner Entstehung umstritten und teilte die Stadt. Die Befürworter sahen einen Einkaufs- und Wirtschaftsmotor für Singen, die Gegner kritisierten den massiven Eingriff ins Stadtbild und sahen eine Gefahr für den bestehenden Einzelhandel. Der Bürgerentscheid 2016 brachte eine Mehrheit für das Projekt und den Neubau auf den Weg.

Das Einkaufszentrum Cano, das am Donnerstag gegenüber dem Singener Bahnhof eröffnet wird, ist eines der größten Bauprojekte in der Stadt. Ein Projekt, das in der ersten Phase sehr umstritten war. Eine intensive und emotionale Debatte ging der