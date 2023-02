Mehr als 40 Jahre nach ihrer Gründung sind „Die Toten Hosen“ nach wie vor für ausverkaufte Hallen gut. Oder in diesem Fall: Für ausverkaufte Herrenacker. Denn nur wenige Minuten nach der Verkündung, dass die deutsche Rockband am Mittwoch, 2. August, in Schaffhausen auftreten wird, waren die Karten auch schon ausverkauft. „Wir freuen uns mit den 6000 Glücklichen, welche sich ein Ticket für die ‚Openair-Clubshow‘ am Stars in Town sichern konnten“, schreiben die Macher bei Instagram.

Ihnen sei bewusst, dass sie nicht alle Fans glücklich machen konnten – doch diese müssten sie auf die nächsten Konzerte vertrösten. „Diese folgen bestimmt!“, heißt es abschließend.

Schon Ende November gab es die ersten Namen fürs Festival Stars in Town in Schaffhausen 2023, doch die jüngst verkündeten Musiker waren besonders gefragt. „Das gab‘s bei Stars in Town noch nie. Es gibt nur ganz wenige Künstler, welche solch hohe Ticketnachfragen generieren“, erklären die Organisatoren den „Schaffhauser Nachrichten“ den Verkaufsrekord innerhalb weniger Minuten. Sonst gelinge das beispielsweise bei international gefragten Künstlern wie Rammstein, Ed Sheeran oder Metallica.

„Die Toten Hosen“ waren auch hierzulande sehr gefragt, als sie erst vor wenigen Monaten in Konstanz auftraten: Das Konzert im September 2022 war schon Wochen vorher ausverkauft. In Schaffhausen werden sie am Mittwoch, 2. August, nach Danko Jones und Royal Republic auf der Bühne stehen.

Fünf Festivaltage sind schon fix

Weiterhin Karten gibt es für andere Festivaltage bei Stars in Town: Für Donnerstag, 3. August, sind Joya Marleen, Gavin James und Zucchero angekündigt. Und am Freitag, 4. August, stehen mit SDP und Sido ebenfalls deutsche Musiker auf der Bühne, nachdem „Phenomden & The Scrucialists“ den Abend eröffnen.

Die Künstler für Samstag, 5. August, und Donnerstag, 10. August, sind noch nicht bekannt.

Am Freitag, 11. August, werden Lea, „Tones and I“ sowie Michael Patrick Kelly singen. Einen Tag später werden am 12. August abschließend Bastian Baker, Adel Tawil sowie Bligg erwartet.