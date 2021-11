Das neue Schülerforschungszentrum (SFZ) wurde jetzt bei einer kleinen Feier offiziell eröffnet. Bei der Veranstaltung in der Aula des Hegau-Gymnasiums sprach als Festredner Professor Georg Krausch, Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, über die Bedeutung der Grundlagenforschung für echte Innovationen.

Vom Kultusministerium anerkannt

Im September 2020 hatten 49 Gründungsmitglieder den Trägerverein für das SFZ auf den Weg gebracht. Im Juni 2021 hat es vom Kultusministerium auch die Anerkennung als „Außerschulisches Forschungszentrum“ (AFZ) bekommen.

Vorstand des SFZ und Kontakt



Kontakt: Vorsitzender des SFZ-Trägervereins ist Stefan Fehrenbach (auch Schulleiter der Hohentwiel-Gewerbeschule), sein Stellvertreter ist Horst Scheu (bis 2016 Leiter des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums), Kassenwart ist Claudius Schubert von der Sparkasse Hegau-Bodensee. Zum Vorstand gehören außerdem Bürgermeisterin Ute Seifried und Gerd Springe (Singen Aktiv) sowie aus der Industrie Andreas Lier (Orbitalum Tools) und Marja Schmidbauer (Elma). Standortleiter des SFZ sind die Lehrer Martin Stübig (Hegau-Gymnasium), Sebastian Wolf (Friedrich-Wöhler-Gymnasium) und Karl Laber (Hohentwiel-Gewerbeschule Singen). Schülerforschungszentrum (SFZ) , Major-Scherer-Straße 9, 78224 Singen am Hohentwiel. E-Mail-Adresse: info@sfz-singen.de

Derzeit wartet der Verein auf die Lieferung der Laborschränke, damit die Räumlichkeiten in der ehemaligen Tittisbühlschule komplett eingerichtet werden können. Die Lieferzeit hatte sich wegen Corona enorm verlängert. „Zurzeit bereiten wir ein kleines Projekt für Jugend Forscht vor. Wir nehmen auch gern Impulse von Mitgliedern entgegen“, sagte der Vorsitzende des Trägervereins, Stefan Fehrenbach.

SFZ soll Schüler motivieren

Beim Rundgang durch die noch unzureichend möblierten Räume sagte Schriftführer Klemens Graf, der an der HTWG als Laboringenieur arbeitet, dass es in den Ingenieurstudiengängen wie Elektrotechnik und Maschinenbau immer weniger Studienanfänger gebe. „Deshalb ist so ein Schülerforschungszentrum so wichtig, um Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich an naturwissenschaftliche Themen heran zu trauen“, so Graf.

Auch Festredner Professor Georg Krausch beglückwünschte die Stadt zum neuen Forschungszentrum: „Wir brauchen viel mehr davon, um Schüler zu begeistern“. Die Stadt hat für die Einrichtung des SFZ 60.000 Euro zur Verfügung gestellt. Horst Scheu (stellvertretender Vorsitzender) dankte der Stadt und allen weiteren Unterstützern aus Politik und Wirtschaft dafür.

Zur Person Professor Dr. Georg Krausch (60) hat in den 1980er-Jahren an der Universität Konstanz Physik studiert. Im Jahr 1995 habilitierte er ebenfalls in Konstanz in experimenteller Physik. Nach Tätigkeiten an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Universität Bayreuth wechselte er 2007 nach Mainz, wo er seither Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist. Forschungsaufenthalte führten in zuvor ans Weizmann Institute of Science (Rehovot, Israel) und ans Brookhaven National Laboratory (Brookhaven, USA). Seine dritte Amtszeit als Präsident in Mainz endet Ende März 2025.

Sobald die Räume komplett eingerichtet sind, sollen Schülerinnen und Schüler ab dem Grundschulalter aus dem ganzen Landkreis hier die Möglichkeit haben, an ihren Ideen zu forschen. Für die Betreuung durch vier Lehrkräfte wurden 13 Lehrerstunden bewilligt, sagte Martin Stübig, Lehrer am Hegau-Gymnasium. Er weiß aus Erfahrung, dass Schüler oft sehr gute Ideen haben, sich oftmals aber nicht trauen. „Wir wollen ihnen hier im SFZ den Kick geben, sich etwas zu zu trauen“, so Stübig.

Mit Mut und Ausdauer zum Impfstoff

„Von der Satellitennavigation zum Corona-Impfstoff“ – das Thema von Professor Krausch hätte nicht besser passen können, denn just einen Tag nach seinem Vortrag in Singen hat das Team von Biontech in Mainz den Deutschen Zukunftspreis aus den Händen von Bundespräsident Steinmeier entgegen genommen.

Die Firmengründer Ugur Sahin, Özlem Türeci und Christoph Huber sowie Katalin Karikó hatten in ihren jahrelangen Forschungen die mRNA-Technologie entwickelt. Sie wurde dann die Basis für den weltweit ersten Covid-19-Impfstoff. Die Entwicklung des mRNA-Impfstoffs habe im Grunde schon ab 1990 begonnen. Der Hämatologe Professor Christoph Huber hatte damals die Idee, das Immunsystem zu trainieren, um gegen Krebszellen anzugehen. 2001 hätten sich Ugur Sahin und Özlem Türeci seinen Forschungen angeschlossen, so Krausch.

2008 sei schließlich das Unternehmen Biontech mit dem Ziel, einen Krebsimpfstoff zu entwickeln, gegründet worden. „Bereits im Januar 2020 erkannte Sahin die drohende Gefahr von Corona“, sagte Krausch. Dass der Impfstoff nach den klinischen Studien schon am 21. Dezember 2020 zugelassen werden konnte, sei der jahrzehntelangen Arbeit von Sahin und seinem Team zu verdanken und auch „dem Mut, von der Krebsforschung mal vorübergehend weg zu gehen“.

Neues Türschild enthüllt

Was auf der Bühne der Aula aussah, wie ein mit einer Rettungsdecke bedeckter Bergsteiger, entpuppte sich nach der Enthüllung durch Bürgermeisterin Ute Seifried und Stefan Fehrenbach als Türschild für das neue Schülerforschungszentrum.