Pünktlich zum Sommer bietet die Tourist-Information Singen wieder regelmäßige Führungen durch die Stadt und das Maggi-Museum an. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Stadtführerinnen-Figur Herzogin Hadwig nehme die Besucher bei der historischen Stadtführung mit auf eine Zeitreise durch die Stadt am Fuße des Hohentwiels, heißt es in der Meldung. Mit Witz und Charme erläutere sie, warum goldene Äpfel vom Himmel fallen, wo die teuerste Brücke der Welt steht und wie das Leben auf dem Hohentwiel einst war. Die Führungen finden an ausgewählten Terminen montags um 17 Uhr und samstags um 15 Uhr statt. In den Ferien lädt Herzogin Hadwig Groß und Klein außerdem zur spannenden Kinderstadtführung ein.

Eine Zeitreise lässt sich auch im Maggi-Museum unternehmen. Immer mittwochs um 10.30 Uhr lässt sich ein Blick in das „Gütterli-Hüsli“ werfen – Stammzelle der Firma Maggi. So lassen sich die Wurzeln der international bekannten Würze, die unternehmerische Erfolgsgeschichte sowie die Kulturgeschichte des Essens und Trinkens erleben, so die Stadtverwaltung weiter.

Anmeldungen für die historischen Stadtführungen, die Kinderstadtführungen sowie die Maggi-Museumsführungen nimmt die Tourist-Information Singen entgegen. Informationen im Internet gibt es unter www.singen-

tourismus.de/stadtfuehrungen