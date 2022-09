Eberhard Woll ist tot. Wie seine Witwe Maria Woll am Samstagvormittag auf Anfrage bestätigte, starb er am Donnerstagabend im Alter von 90 Jahren nach schwerer Krankheit. Bis zum Ende habe er gekämpft, sagt sie.

Woll war in Singen und dem Hegau eine sportliche Institution. Er war nicht nur ein Läufer, dem keine Distanz zu lang war – auch den 100 Kilometer-Lauf im schweizerischen Biel habe er fünfmal absolviert, hieß es in einer Mitteilung zu seinem 90. Geburtstag im April. Auch am Marathon in New York hat er teilgenommen. Beruflich war er lange Jahre bei den Singener Aluminiumwerken tätig.

Singen Der bekannte Ausdauersportler Günther Braß aus Singen ist tot: Ein Nachruf Das könnte Sie auch interessieren

Woll war aber auch Sport-Organisator. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er an der Wiederzulassung der DJK Singen beteiligt. Dem Verein blieb er treu. Außerdem war er jahrelang Sportabzeichen-Prüfer in der Jedermann-Sportgruppe und Mitglied des Singener Sportausschusses. Zuletzt lebte er im Hilzinger Ortsteil Binningen.