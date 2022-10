Wahrscheinlich einem Betrug ist ein 52-jähriger Mann aus der Hauptstraße in Singen aufgesessen. Wie die Polizei in einer Mitteilung informierte, erstattete er bei der Polizei Anzeige, nachdem er vergangene Woche im Internet Brennholz im Wert von knapp 500 Euro bei einer Firma bestellte, die bei ihm zunächst einen guten Eindruck hinterließ, aber eine Lieferung ausblieb. Wie er selbst, stieß auch die Polizei bei ihren Recherchen auf mehrere Hinweise, wonach es sich bei der als Energiefirma betitelten Adresse um einen unseriösen Anbieter handelt. Weitere Ermittlungen zu dem Anbieter hierzu folgen noch. Die Polizei weist darauf hin, dass gerade zur jetzigen Zeit, in der eine hohe Nachfrage nach Brennholz besteht, Anbieter im Internet genau überprüft werden sollten, da die Situation Betrüger mittlerweile schamlos ausnutzen.