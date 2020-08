Künftig muss sich Andreas Egger nicht mehr entscheiden, welche Jacke er anzieht: Die des Kommandanten der Singener Feuerwehr, des stellvertretenden Kreisbrandmeisters oder des Vize-Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands? Denn bald ist Andreas Egger nur noch eines: Kreisbrandmeister. Dazu wurde er Ende Juli gewählt. Dabei wehrt er sich gegen die Vorstellung, dass er Chef aller Feuerwehren wird: „So will ich es nicht verstanden haben.“ Vielmehr wolle er die Kollegen unterstützen und organisatorische Dinge klären. Wann er die neue Stelle antreten wird, ist aber noch unklar: Egger spricht von einer langen Kündigungsfrist, der zufolge er erst zum April 2021 den Arbeitgeber wechseln könnte.

Die Lücke, die Andreas Egger in Singen hinterlässt, wird groß sein: 2003 wechselte der 51-Jährige vom Ehren- ins Hauptamt und wurde Kommandant. „Mir macht es hier Spaß“, sagt Egger klar. Es sei auch viel Zeit, Engagement und Herzblut in die Singener Wache geflossen: 1983 sei er hier erstmals ein- und ausgegangen, Vater und Großvater löschten schon ehrenamtlich Brände. Auch während seiner Lehre zum Fernmeldemechaniker, während seines Studiums zum Nachrichtentechniker und seiner Arbeit habe er Einsätze absolviert. „Es gab Jahre mit 800 ehrenamtlichen Stunden“, erinnert sich Egger fast beiläufig. Dabei habe er stetig mehr Verantwortung getragen und sich schließlich zum Vize-Kommandanten hochgearbeitet. Als die Kommandanten-Stelle vakant war, habe der damalige OB Andreas Renner sie ihm angeboten. Und Egger zögerte nicht.

Viele Aufgaben warten

Langeweile fürchtet Egger auch nach 17 Jahren als Kommandant nicht. Seit Langem gehe es zum Beispiel darum, dass die Feuerwehr eine neue Wache braucht: Der aktuelle Standort sei zwar ideal gelegen, aber früher ein Autohaus mit Werkstatt gewesen und nie für den Einsatz ausgelegt. Das merke man inzwischen deutlich. Doch Andreas Egger wird künftig von Konstanz aus erleben, wie sein Nachfolger eine mögliche neue Wache begleitet. Wer das sein wird, sei noch nicht klar: „Das wird spannend.“ Egger will nach eigenen Angaben dazu beitragen, dass ein qualifizierter Nachfolger gefunden wird.

Viel Zuspruch zur Entscheidung

Warum Egger nach so vielen guten Jahren in Singen doch wechselt? „Ein drittes Mal wird man nicht gefragt“, sagt er ehrlich. Als sein Vorgänger Carsten Sorg im Februar das Landratsamt verließ, wollte er noch nicht. Die Zeit sei noch nicht reif gewesen. Was sich seitdem verändert hat? Ein Kandidat, der Kreisbrandmeister werden sollte, hat kurzfristig abgesagt. Die Stelle blieb weiter unbesetzt. Und Andreas Egger wurde erneut gefragt. Der Kommandant spricht von anschließend spannenden Wochen mit vielen Fragezeichen: Will er sich wirklich aus dem Einsatzgeschehen zurückziehen? Er will. Denn nachdem er Kollegen von seinen Plänen erzählte, habe er unerwartet viel Zuspruch erfahren.

Die Voraussetzungen für den neuen Posten habe er, erklärt Egger: Nachdem er Kommandant in Singen wurde, machte er eine Ausbildung für den gehobenen Dienst. Seitdem kümmerte sich Egger auch um vorbeugenden Brandschutz und prüft bei Gebäuden schon mit dem Bauantrag, ob diese im Brandfall sicher wären. Solche organisatorischen Dinge werden ihn künftig intensiver beschäftigen: „Der Kreisbrandmeister löscht in erster Linie keine Feuer, sondern unterstützt im Einzelfall.“ Nach dem Bauwagen-Unglück von Mühlingen habe er sich beispielsweise darum gekümmert, dass auch die Feuerwehrleute mental aufgefangen werden. Das ist ein Thema, das Andreas Egger grundsätzlich beschäftigt: Dass Feuerwehrleute wertgeschätzt und in ihrem Ehrenamt unterstützt werden.