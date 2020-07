Singen - Hegau vor 2 Stunden

Von null auf hundert: Feuerwehren müssen ohne Proben im Ernstfall vollen Einsatz zeigen

Corona-Verordnungen zwingen die Feuerwehren dazu, besonders große Herausforderungen zu bewältigen. Ein Brand in Hilzingen in zwei Häusern zeigt dies auf, wie der SÜDKURIER vor Ort ermittelt hat Auch die Singener Wehr berichtet von starken Einschränkungen, die sie wie andere Rettungskräfte in den Hegaugemeinden meistern muss.