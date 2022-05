Ein internationales Bahnrennen mit rund 260 Radsportlern und Radsportlerinnen aus 30 Nationen ist schon eine Herausforderung für die Radrennsport Interessen Gemeinschaft (RIG) Singen. „So viele Sportler hatten wir noch nie, das ist eine einmalige Situation“, sagt Vorsitzender Rainer Maier, der mit Helfern die Radrennbahn in der Bohlinger Straße fit macht für das Bahnrennen am Pfingstwochenende. Aktuell seien es so viele Meldungen, dass das Rennprogramm erweitert werden musste. So steht bei der Pfingst-Veranstaltung am 4. und 5. Juni eine Kombination aus mehreren Disziplinen auf dem Programm.

Die Rad-Elite tritt in die Pedale

Rainer Maier ist selbst erstaunt. Unter den Teilnehmern sind Spitzensportler, darunter Olympiasieger, Welt- und Europameister. Er fragt sich: „30 Nationen in Singen – hat es das je gegeben?“ Die Singener Radrennbahn ist zwar schon 90 Jahre alt und wurde damals vom Velo Club mitten in den Wald gebaut, aber die Rennsportler kämen gern: „Wir sind nur ein Wald-und-Wiesen-Verein, aber die Bahn hat Flair und es kam schon vor, dass es anstelle eines Pokals als Gag für die ersten drei Sieger eine Schale frischer Erdbeeren gab“, erzählt Maier schmunzelnd.

Auch während Corona fanden Rennen mit eingeschränkter Zuschauerzahl statt, darunter auch das Internationale Bahnrennen 2021 mit Teilnehmern aus knapp 20 Nationen von Großbritannien über Südafrika bis zu den Antillen. Das sei nur mit der Stadt und einem ausgeklügeltem Hygienekonzept möglich gewesen.

Singen Hegau-Bike-Marathon startet am 26. Juni auf dem Rathausplatz Das könnte Sie auch interessieren

Übe Söhne zum Radsport gekommen

Rainer Maier ist seit einigen Jahren Vorsitzender der RIG, er selbst hat aber nie Radsport betrieben. Über seine beiden Söhne sei er dazu gekommen, denn die seien nach einem Einsteiger-Rennen aktiv in den Radsport eingestiegen. „Heute ist der Jahresrhythmus nach den Rennen meiner Söhne getaktet“, sagt Maier. Er hofft auf zahlreiche Zuschauer am Pfingstwochenende, denn das Rennen sei für die RIG auch eine finanzielle Herausforderung. Die Ränge bieten Platz für gut 500 Personen, besondere Pandemie-bedingte Vorgaben bestehen nicht. Es gibt eine Tombola und auch für Bewirtung ist gesorgt.