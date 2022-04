Der Hegau-Bike-Marathon ist als hochkarätige Sportveranstaltung längst in Singen und im Hegau etabliert und bei Sportlern und Zuschauern beliebt: Am 26. Juni starten wieder 1000 bis 1200 Teilnehmer am Singener Rathaus in die 19. Ausgabe des Rennens. Der 18. Bike-Marathon ist noch gar nicht so lange her – er fand am 10. Oktober in Singen statt. Er musste coronabedingt vom Frühjahr auf den Herbst verschoben werden. Jetzt wolle man wieder zurück auf den Juni gehen, berichtet Ingolf Welsch, Projektmanager beim Veranstalter Skyder Event & Track Company e.K.. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Weltklasse-Biker am Start

Viele Anmeldungen seien schon eingegangen, doch das Gros der Sportler melde sich erst rund drei Wochen vor dem Event an, wenn die Bedingungen bekannt seien, weiß Welsch aus Erfahrung. Der Veranstalter sei mit der Stadt und Sponsoren im Gespräch und man liege gut in der Zeit. Die Verhandlungen mit dem internationalen Radsport-Verband (UCI) über den Status des Rennens seien abgeschlossen. Da der Hegau-Bike-Marathon den höchsten Status bekommen hat, werden zahlreiche absolute Weltklasse-Biker erwartet. Beim Bike-Marathon ist für jeden etwas dabei, Kids, Amateure und Profis treten auf unterschiedlichen Strecken an. Am Streckenverlauf ändere sich grundsätzlich nichts, man werde nur den Single Trail am Heilsberg weglassen, so Welsch.

Aktuelle Regeln beachten

Welchen Rahmen die Veranstaltung haben wird, hänge von den dann geltenden Corona-Regeln ab. Dementsprechend werde ein Hygienekonzept erstellt. Im Oktober fand das Rennen zumindest auf dem Rathausplatz unter 3G-Bedingungen statt. Das heißt, der Platz war abgesperrt und der Zugang nur mit Nachweis möglich. „Wir müssen abwarten, was für Regeln vorgegeben werden und die Situation kann sich ständig ändern“, schildert Welsch die Unsicherheiten. Es sei ein Catering- und ein Ausstellungsbereich geplant.

Ob eine Musikband auftreten kann, sei noch offen. Doch er ist zuversichtlich, auch kurzfristig noch etwas auf die Beine stellen zu können. „Die Bands und andere Partner waren die ganze Pandemie über sehr kooperativ“, erklärt er. Er hofft auf eine große Akzeptanz und viele Zuschauer. Wie immer ist der Veranstalter auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt, den Vereinen und den Rettungskräften angewiesen, welche die Verpflegung und die Streckenposten stellen.

Mit den Unsicherheiten der Pandemie zu planen sei schwierig, doch man habe vor allem gewachsene Veranstaltungen im Programm, die sich tragen. „Wir leben von den Veranstaltungen und versuchen, aus der Situation das Bestmögliche zu machen“, sagt Welsch.

Größtes Sportereignis in Singen

Der Hegau-Bike-Marathon ist laut Bernd Walz, Fachbereichsleiter für Bildung und Sport bei der Stadt Singen, die größte jährliche Sportveranstaltung, die durch die Stadt mitorganisiert werde. „Im Jahr 2003 fand das erste Rennen statt und die Veranstaltung könnte, wenn im Jahr 2020 pandemiebedingt das Rennen nicht ausgefallen wäre, im Jahr 2022 sein 20-jähriges Jubiläum feiern“, schreibt Walz. Drei Deutsche Meisterschaften, zwei Europameisterschaften und als Höhepunkt die Weltmeisterschaft im Jahr 2017 seien Beleg für die hohe Qualität der Sportveranstaltungen und ihr Ansehen bei den Radsportverbänden.

Ohne Kooperation der Gemeinden im Hegau wäre die Veranstaltung nicht möglich, da die Strecke größtenteils nicht auf Singener Gemarkung verlaufe. Die Gemeinden Mühlhausen-Ehingen, Engen, Gottmadingen und vor allem Hilzingen stellen für die Nutzung Feldwege und Straßen zur Verfügung. Auch private Waldbesitzer und der Forst BW, sowie einige Landwirte genehmigten die Nutzung von Wegen. Deshalb sei auch der eindringliche Appell an die Sportler, auf die landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nutzung Rücksicht zu nehmen.

Die Stadt Singen sei beim Hegau-Bike-Marathon ein langjähriger Partner. Die Vorbereitungen laufen in Kooperation mit dem Veranstalter Skyder Event & Track Company bereits seit Monaten. Knapp 200 Helfer würden für die Durchführung benötigt. Das beginne bei den Streckenposten, für die medizinische Versorgung auf der Strecke sorgt das DRK Singen, die Bewirtung auf dem Rathausplatz übernehmen die Handballer der DJK Singen, für Straßensperrungen und die Sicherheit sorgen die Polizisten der Polizei Singen. Für das Aufstellen der Absperrungen sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und der Straßenmeisterei Welschingen im Einsatz. Ohne diese bewährte Zusammenarbeit wäre diese Großveranstaltung nicht zu organisieren.