Der Verein Centro Portugues musste im 50. Jahr seines Bestehens schnell Ersatz für sein Vereinsheim in der Hadwigstraße finden. Denn nach einem Eigentümerwechsel wurden die angestammten Räume kurz vor Weihnachten gekündigt. Nun ist eine neue Heimat für die 460 aktiven Vereinsmitglieder gefunden, wie im Ausschuss für Familien, Soziales und Ordnung deutlich wurde. Der Ausschuss hat sich dafür ausgesprochen, den Umzug mit einem Zuschuss von 10.000 Euro zu unterstützen.

Insgesamt sind für Renovierungs- und Umbaumaßnahmen 50.050 Euro nötig, wie in der Sitzungsvorlage erklärt wird. Oberbürgermeister Bernd Häusler sagte, dass zum Beispiel 13.700 Euro für Makler, Wandbild, Kaution und Klimaanlage nötig seien. „Die Kündigung muss man akzeptieren, jetzt blicken alle nach vorne. Die neue Heimat wurde im Industriegebiet gefunden.“

Vereinsmitglieder wollen selbst tatkräftig anpacken

Mit 20.000 Euro könne der Verein fast die Hälfte der entstehenden Kosten selbst aufbringen, Stiftungen hätten weitere 11.500 Euro zugesagt. Außerdem hofft der Verein auf Sponsoren. Bei der Kalkulation sei bereits berücksichtigt, dass nahezu alle handwerklichen Arbeiten von Vereinsmitgliedern übernommen werden sollen – das seien immerhin zwischen 300 und 330 Stunden, für die keine Rechnungen gestellt würden.

Auf Nachfrage von Isabelle Büren-Brauch (Grüne) erklärte ein Vereinsmitglied, dass in den neuen Räumen ein langfristiger Mietvertrag über zehn Jahre vorliege – mit der Möglichkeit, zu verlängern. So schnell will der Verein nicht wieder umziehen müssen.

Die Stadträte waren sich einig, dass das Vorhaben unterstützenswert sei. „Der bisherige Standort war natürlich supergut. Schade, dass sie da weggehen“, sagte Angelika Berner-Assfalg (CDU) und lobte den Verein, dass er aus eigener Kraft ein neues Heim fand. Ähnlich äußerte sich Walafried Schrott (SPD): „Die portugiesische Gemeinschaft ist ein Teil von Singen geworden.“ Der Gemeinderat wird über den Zuschuss der Stadt nächste Woche final beraten.