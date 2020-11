Wegen steigender Corona-Infektionszahlen auf der Baustelle hat das Cano-Management einen Baustopp von einer Woche beschlossen: Bis 9. November darf keiner weiter arbeiten. „Der geplante Eröffnungstermin ist unter diesen Umständen leider nicht zu halten“, erklärt Center-Leiterin Carolin Faustmann. Statt einer Eröffnung am Donnerstag, 19. November, wird nun eine Eröffnung noch vor dem Weihnachtsgeschäft fokussiert. Ein Datum nennt Faustmann noch nicht. Nach dem Massen-Coronatest der Baumitarbeiter in der vergangenen Woche liegen laut Faustmann inzwischen 87 positive Ergebnisse vor. Am Freitag (der SÜDKURIER berichtete) waren laut ihrer Aussage von den erhaltenen Ergebnissen nur einzelne positiv.

Wenige Tage später ist nun klar: So geht es auf der Cano-Baustelle nicht weiter. Nachdem das Sicherheits- und Hygienekonzept bereits verschärft worden war und nur Menschen die Baustelle betreten durften, die einen negativen Coronatest vorweisen konnten, darf nun niemand mehr rein. „Es ist deutlich geworden, dass angesichts der hohen Infektionszahlen ein temporärer Lockdown der Baustelle leider alternativlos ist.“

Ziel sei es, mit einem Baustopp allen Firmen und Gewerken auf der Baustelle die Zeit zu verschaffen, die betroffenen Mitarbeiter einschließlich der Kontaktpersonen in Quarantäne zu schicken. „Ein Sicherheitsdienst wird am Montag daher den Zugang zur Baustelle unterbinden“, sagt Faustmann. Damit soll das Infektionsgeschehen unterbrochen werden, um in den nächsten Wochen weiter arbeiten zu können.

Nach dem einwöchigen Baustopp will das Cano-Management mit den Ordnungsbehörden die Situation bewerten und den Baustellenbetrieb möglichst wieder hochfahren, wie Faustmann erklärt.

Nach dem Massen-Test liegen jetzt mehr Ergebnisse vor

Die bestehenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen auf der Baustelle waren bereits in der vergangenen Woche nochmals deutlich verschärft worden. Wegen des veränderten Infektionsgeschehens in Deutschland wurden ab Mittwoch alle getestet, die mit der Cano-Baustelle zu tun haben. Betroffene schilderten dabei stundenlanges Anstehen in dicht gedrängten Schlangen.

Wegen der großen Anzahl lagen am Freitag nur wenige der Testergebnisse vor, das hat sich über das Wochenende geändert. Außerdem mussten Baubeschäftigte dauerhaft eine Maske tragen. Auch durch eine Vereinzelung sollte ein Baustopp vermieden werden: Beschäftigte seien seit Beginn der Pandemie dezentral untergebracht, auch die Gewerke würden auf der Baustelle weitgehend unabhängig voneinander arbeiten. „Wir hoffen daher, dass der temporäre Lockdown möglichst schnell Wirkung zeigt und wieder aufgehoben werden kann“, sagt die Center-Leiterin.