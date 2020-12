Auf Hochtouren ermittelt die Polizei nach einer dreisten Unfallflucht am Sonntagabend in Singen, bei der eine 76-Jährige laut Polizei schwerste Verletzungen erlitten haben soll. Mit einem Zeugenaufruf hoffen die Ermittler, dem bislang unbekannten Autofahrer, der die Fußgängerin mit seinem Fahrzeug erfasst haben soll und anschließend geflüchtet ist, auf die Spur zu kommen.

Wie die Polizei mitteilt, wollte die 76-jährige Fußgängerin am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Singener Hauptstraße überqueren, als sie von dem bislang unbekannten Fahrer angefahren wurde. Zeugen bemerkten laut Polizei ein dunkles Auto zu dem Zeitpunkt in der Hauptstraße. Die Seniorin soll – wie es im Polizeibericht heißt – die Straße auf Höhe der Feuerwehr überquert haben und sei kurz vor Erreichen der gegenüberliegenden Straßenseite von dem auf der rechten Fahrspur in Richtung Innenstadt fahrenden Autofahrer erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Hierbei habe sich die Frau schwerste Verletzungen zugezogen und blieb bewusstlos liegen.

Zeugen alarmieren Rettungskräfte

Wie die Polizei mitteilt, soll der Unbekannte erst nach kurzem Zögern Gas gegeben haben und mit hoher Geschwindigkeit an der nächsten Ampelkreuzung nach rechts in die Ekkehardstraße abgebogen sein. Dort habe er weiter beschleunigt, um schnell von der Unfallstelle flüchten zu können, ohne sich um die von ihm erfasste Frau zu kümmern. Zeugen alarmierten die Rettungskräfte, die die Frau nach einer ersten notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus einliefern mussten. Wie die Polizei mitteilt, hätten sich sofort mehrere Polizeistreifen bedauerlicherweise vergebens auf den Weg gemacht, um den Flüchtenden ausfindig zu machen.

Personen, die diesen Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher oder dessen Auto geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden, Telefon (07733)9960-0.