Mit Unterstützung von Beamten des Polizeipräsidiums Konstanz ist die Polizei laut ihrer Pressemitteilung verstärkt auf Streife, um Ordnungsstörungen in der Innenstadt noch konsequenter zu begegnen. 2017 und 2018 war vor allem der Heinrich-Weber-Platz die Örtlichkeit, an der sich viele Personen täglich aufhielten, um dort Alkohol und teilweise auch Drogen zu konsumieren. Dies führte meist zu Streitigkeiten und Belästigungen bis hin zu Straftaten. Den Beschwerden der durch die häufigen Ordnungsstörungen betroffenen Anwohnern, Geschäftsleuten und Passanten begegnete die Polizeibehörde im Frühjahr 2018 mit einer Allgemeinverfügung, die den besagten Platz zur Alkoholverbotszone erklärte.

Drogen, Alkohol, Beschädigungen und Störungen

Seit Ausbau der Hegaustraße West Ende des vergangenen Jahres hat sich nun diese Örtlichkeit mit den vielen Sitzmöglichkeiten und ihrem einladenden Charakter zu einem neuen Szenetreffpunkt mit ähnlichen Verhältnissen wie am Heinrich-Weber-Platz entwickelt. Neben der Begleiterscheinung, dass Personen eine angrenzende Tiefgarage als Toilette missbrauchen, und jüngsten Mitteilungen zufolge auch Drogen in dieser Tiefgarage konsumiert werden sollen, hat das Polizeirevier verstärkt ein Augenmerk auf diesen Bereich. Gleiches gilt für den Ekkehardplatz, der als Schulhof mit einem „Glasverbot“ gekennzeichnet ist, und wo es vor allem in den Abendstunden zu Alkoholkonsum mit entsprechenden Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und Vermüllung kommt. Durch die verstärkte Präsenz an den neuralgischen Punkten im Innenstadtbereich rechnet die Polizei mit einer Verbesserung der Zustände und einer Zunahme des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung.