Rund ein Jahr vor der Eröffnung des neuen Shopping-Centers Cano in Singen steht der Großteil der Mieter inzwischen fest, wie ECE mitteilt. ECE ist Bauherr und wird das Einkaufszentrum auch nach Fertigstellung betreuen. Demnach sind bereits 90 Prozent der Flächen vermietet. Neben den bereits kommunizierten Mietern großer Flächen wie Edeka, Norma, Dm und Decathlon wird nun ein weiterer Name bekannt: Müller hat einen Mietvertrag über die letzte Großfläche mit 2800 Quadratmetern über zwei Etagen abgeschlossen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Kleinkaufhaus Müller unser Vermietungskonzept abrunden können. Damit stärken und ergänzen wir das Einzelhandelsangebot in der Stadt erheblich“, sagt Nils Hoffmann, Senior-Leasing-Manager für das Cano, laut einer Pressemitteilung. Für zwei, drei kurzentschlossene regionale Interessenten hätten sie aber noch Platz. „Und auch ein Reisebüro und ein wertiges Schuhfachgeschäft stehen weiterhin auf unserer Wunschliste.“

Eröffnung weiter im Herbst 2020 geplant

Die Arbeiten am Bau laufen demnach auf Hochtouren, damit das Cano im Herbst 2020 planmäßig eröffnen kann.

Die meisten der insgesamt rund 85 Shop-Konzepte im Center sind laut ECE komplett neu in Singen und kommen erstmalig in die Innenstadt. Zu den Mieterpartnern zählen sowohl Unternehmen aus der Region als auch bekannte und beliebte nationale sowie internationale Marken. Premiere feiert der in der Region ansässige Spielwarenanbieter Ravensburger, der ein Geschäft mit einem neuen, speziell auf den Standort zugeschnittenen Konzept eröffnen wird.

Diese Mieter sind dabei:

Zu den weiteren neuen Mietern gehören unter anderem die bekannten Modemarken Guess, Brax, More & More, Tom Tailor und Olymp. Mit Gepp‘s und Violas‘ ziehen zwei Feinkostspezialisten in das Center ein. Außerdem werden die Fachgeschäfte Eyes and More und Krass Optik sowie der Juwelier Oro Viro vertreten sein. Den Dienstleistungsbereich verstärken zum Beispiel die Commerzbank-Filiale und die Friseurgeschäfte Essanelle und Super Cut.

Das Shopping-Center in der Innenstadt von Singen wird von der ECE für über 165 Millionen Euro entwickelt, geplant und realisiert. Darüber hinaus ist die ECE für die Vermietung der Einkaufsgalerie mit 16.000 Quadratmetern auf drei Ebenen verantwortlich und übernimmt das langfristige Management des Centers.