Ein laut Polizei unbekannter Täter hat am Montagabend in Rielasingen-Worblingen an der Hegaustraße einen Motorroller entwendet. Der Unbekannte ist laut Polizei beobachtet worden, wie er das in einer Einfahrt stehende Zweirad mit dem amtlichen Kennzeichen „KN-K 930“ gegen 20 Uhr vom Grundstück geschoben habe.

Wie es im Polizeibericht heißt, ist der Roller der Marke Honda bereits etwa 17 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rollers nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen entgegen, Telefon 07731 917036.