Ein Unbekannter hat laut Polizei bereits am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr beide Kennzeichenschilder eines auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Arlener Straße in Rielasingen-Worblingen abgestellten blauen VW entwendet. Bei den Nummernschildern soll es sich um die Zeichen „KN-RQ 146“ handeln.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib der Kennzeichenschilder nimmt der Polizeiposten Rielasingen-Worblingen entgegen, Telefon 07731 917036.