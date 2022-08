von Sandra Bossenmaier

Die Sommerferien sind da und damit startet das Sommerferienprogramm in der Gemeinde. Nach zwei Jahren und einem wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränktem Angebot in den vergangenen Jahren startet das Sommerferienprogramm endlich wieder so richtig durch. Nach dem sozialen Verzicht der vergangenen Zeit ist es das erklärte Ziel des Kinder- und Jugendförderteams der Gemeinde, Kindern und Jugendlichen schöne Momente zu schenken und in der Gemeinschaft Spiel, Spaß und Spannung erleben zu können.

Rielasingen-Worblingen Ferienprogramm in Rielasingen-Worblingen: Kinder basteln ihr eigenes Instrument Das könnte Sie auch interessieren

Zum Auftakt der Sommerferien gab es am Jugendtreff Juca 60 ein Kinderfest mit einem bunten Programm. Ab dem zweiten Ferientag warten während der gesamten Sommerferien tolle Veranstaltungen auf die Kinder und Jugendlichen. Insgesamt finden in diesem Sommer 62 ganz unterschiedliche Programmpunkte statt. Das meiste davon wird von Ehrenamtlichen angeboten, gerne nutzen auch Vereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren und mit den Kindern einen schönen Tag zu verbringen.

Zirkuswoche ist der große Renner

300 Kinder und Jugendliche meldeten sich für die verschiedenen Projekttage an, wie Tanja Harder vom Kinder- und Jugendförderteam sagt. Der am meist nachgefragte Programmpunkt ist die Zirkuswoche. Hier werden 70 Kinder eine Woche lang von Artisten alles rund um Clownerie, Akrobatik und vieles mehr aus der Welt des Zirkus lernen. In einem Zirkuszelt neben der Hardbergschule in Worblingen präsentiert dann der junge Zirkusnachwuchs am 10. September um 11 Uhr das Erlernte. Dieses Projekt wird laut Tanja Harder von der Sparkassenstiftung finanziell unterstützt.

Hohe Nachfrage zeigt Bedarf an Betreuung und Begleitung

Erstmals finden in diesen Sommerferien vier Betreuungswochen statt. Die Nachfrage danach sei sehr hoch, berichtet Tanja Harder weiter. Dies zeige deutlich den Bedarf an Betreuung und Begleitung.

„Ohne das große Engagement meines Teams über den normalen Alltag und seinen Herausforderungen hinaus wären solche zusätzlichen Aktionen gar nicht möglich“, dankt Jenny Frankenhauser als Leiterin des Kinder- und Jugendförderteams ihren Mitarbeiten und ergänzt, stolz auf diese motivierten Mitarbeiter zu sein.