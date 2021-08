von Sandra Bossenmaier

Der Musikverein Rielasingen-Arlen hat im Rahmen des Sommerferienprogramms der Gemeinde einen musikalischen Nachmittag für 16 Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren gestaltet. Trotz Ferien – oder auch genau deswegen – herrschte auf dem Schulhof der Ten-Brink-Schule reges Treiben. Bereits von weither war fröhliches Kinderlachen zu hören.

Regengeräusche aus der Röhre

Mit Spiel und Spaß durfte sich jedes der Kinder ein eigenes Instrument bauen. Bis dann alle ihre eigenen Regenmacher, röhrenförmige Instrumente, welche Regengeräusche nachahmen, in den Händen halten konnten, durfte mit Unterstützung mehrerer Musikvereins-Mitglieder gesägt, gebohrt und gehämmert werden.

Der sechsjährige Felix Martin hatte seinen Regenmacher in den Farben Grün und Blau gestaltet und mit einem roten Schmuckband dekoriert. Was ihm besonders gut an diesem Nachmittag gefallen habe, konnte er nicht entscheiden – denn nach Felix Aussage sei einfach alles toll gewesen.

Spaß beim Musikrätsel

Im Anschluss daran galt es für die Teilnehmer, ein Musikrätsel zu lösen. Dazu mussten ähnlich einer Schnitzeljagd Aufgaben gelöst werden, die immer etwas mit Instrumenten oder Musik zu tun hatten. Beispielsweise mussten die Kinder herausfinden, wie lange das Rohr der Tuba von Michael Martin, Jugendleiter des Musikvereins Rielasingen-Arlen, ist.

„Wir freuen uns, dass so viele Kinder unser Angebot annehmen“, sagte der Jugendleiter. Neben der Musik und den verschiedenen Instrumenten stünde an diesem Nachmittag der Spaß für die Kinder im Vordergrund. Dabei sei dies für den Musikverein auch eine gute Gelegenheit, erste Kontakte zu ihnen und ihren Familien zu knüpfen und deren Freude am Musizieren zu wecken, so Michael Martin.

Was die Kleinen mit ihren Regenmachern alles können, demonstrierten sie am Ende des Tages. Gemeinsam mit rund 20 Musikern, die zuvor ihre Instrumente vorgestellt hatten, spielten sie den Rattlinger Narrenmarsch.