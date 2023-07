Drei Autofahrer sind laut der Kantonspolizei Thurgau am Freitag in Kreuzlingen aneinandergeraten: Wie es in einer Mitteilung heißt, sei zunächst ein Autofahrer laut einem Zeugen kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Konstanz durch seine Fahrweise aufgefallen. Er habe ein Auto überholt und sei knapp vor diesem in die Ausfahrt Kreuzlingen Süd gefahren. Am Eingang Kreuzlingens habe er auf der Brunnenstrasse ein weiteres Überholmanöver durchgeführt und sei dabei fast mit einem ihm entgegenkommenden Auto zusammengeprallt.

Beim Sonnenplatz-Kreisel in Kreuzlingen sei es dann schlussendlich zu einer Rangelei zwischen dem 55-jährigen Autofahrer und zwei Insassen eines weiteren Autos im Alter von 29 und 63 Jahren gekommen. Die Beteiligten seien dabei allerdings weitgehend unverletzt geblieben.

Wer hat etwas gesehen?

Die Kantonspolizei Thurgau sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sowie die angeblich vorangegangenen Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz würden nun abgeklärt werden.

Konkret werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Fahrweise des Mannes, der einen schwarzen Kombi gefahren habe, machen können. Dies betreffe insbesondere die Strecke zwischen der Autobahn A7 und dem Sonnenplatz-Kreisel. Auch Personen, die die Auseinandersetzung am Sonnenplatz-Kreisel beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Kreuzlingen unter der Nummer 058 3452000 entgegen. Anrufer aus Deutschland müssen bei dieser Nummer die Schweizer Vorwahl 0041 verwenden, um mit der Kantonspolizei verbunden zu werden.