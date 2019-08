Nach Luis Kardinal Ladaria beim Heilig-Blut-Fest im Juni besucht nun am nächsten Inselfeiertag ein weiterer hochrangiger Vertreter der katholischen Kirche die Reichenau.

Er war viele Jahre Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen und damit auch für Ökumene-Fragen zuständig.

Walter Kasper gilt zudem als Vertrauter von Papst Franziskus, zu dem er „eine innere Nähe“ habe, wie er einmal bekannte.

Der 86-Jährige wird im Festgottesdienst, der um 9 Uhr im Münster beginnt, der Hauptzelebrant und Festprediger sein.

Bei der anschließenden Prozession in Mittelzell wird er ebenfalls mitgehen.

Und auch dieses Mal habe er ihm auf seine Mail positiv geantwortet. „Er hat gern zugesagt“, so Pater Stephan. „Er freut sich auf die Reichenau.“

Der Kardinal lebe zwar noch in Rom, sei im Sommer aber oft bei Verwandten im Allgäu zu Besuch. Walter Kasper sei ein Fürsprecher und Unterstützer des Papstes und diesem sehr nah im Geiste.

„Walter Kasper ist ein sehr kluger Mensch und Theologe, der sehr ausgewogen ist vom theologischen Denken her“, erklärt Pater Stephan. Nicht nur die Ökumene liege ihm am Herzen, sondern auch, dass es bei der Verkündung der Botschaft von der Menschwerdung Gottes um die Menschen gehe.

„Er ist ein guter Freidenker geworden“, meint Pater Stephan. Und weil er dem Neuen gegenüber aufgeschlossen sei, passe Walter Kasper gut zu den Gläubigen und den Benediktinern auf der Reichenau.

„Daher kommt es mir immer entgegen, wenn solche offenen Geistlichen der Liturgie vorstehen“, erklärt der Inselseelsorger. Zumal sich an den Inselfeiertagen Menschen jeden Alters, die ganze Bandbreite des Lebens im Münster treffe.

Hierzu habe er auch von Kardinal Ladaria eine sehr positive Rückmeldung erhalten, berichtet Pater Stephan.

Dieser sei sehr angetan gewesen vom Geist der Insel und den vielen Menschen, die hier die Tradition an den Inselfeiertagen leben. „Das hat ihn sehr berührt“, so Pater Stephan.

Mariä Himmelfahrt

In althergebrachter Weise wird auf der Insel Reichenau am Donnerstag, 15. August, an Mariä Himmelfahrt das Patrozinium des Münsters gefeiert. Es ist neben dem Markusfest (25. April) und dem Heilig-Blut-Fest (Montag nach Dreifaltigkeitssonntag) einer von drei besonderen Inselfeiertagen, wobei Mariä Himmelfahrt auch in einigen anderen Gemeinden in Süddeutschland als Feiertag begangen wird.

Der Inselfeiertag Mariä Himmelfahrt beginnt am Vorabend mit der feierlichen Eröffnung um 19 Uhr im Münster. Am 15. August eröffnet die historische Bürgerwehr um 8.45 Uhr mit einer Parade auf dem Münsterplatz das Fest. Um 9 Uhr findet im Münster ein Pontifikalamt statt. Im Rahmen des Festgottesdienstes wird durch Münsterchor und –orchester unter der Leitung von Roland Uhl die Missa in C (Spatzenmesse) von Wolfgang Amadeus Mozart aufgeführt. Hauptzelebrant und Festprediger ist in diesem Jahr der emeritierte Kurienkardinal Walter Kardinal Kasper. Im Anschluss an den Festgottesdienst gibt es eine Prozession der Gläubigen.

Die Welterbe-Stiftung hat Mariä Himmelfahrt vor einigen Jahren zudem zum Reichenauer Welterbetag erklärt. Nach der Abschlussparade der Bürgerwehr um circa 11.15 Uhr lädt die Stiftung bei einem Glas Wein zu Begegnungen und Gesprächen im Klosterhof ein. Um 20 Uhr gibt dann noch die Bürgermusik Reichenau unter Leitung von Thomas Umbscheiden zum Abschluss des traditionellen Feiertags ein Festkonzert im Klosterhof.