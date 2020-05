Eigentlich wäre Harald Björnsgard in diesem Jahr mit einer Skulptur bei der Landesgartenschau in Überlingen vertreten gewesen. Doch die Corona-Krise hat nicht nur der Ausstellung, die ursprünglich vom 23. April bis zum 18. Oktober stattgefunden hätte – sondern auch dem Bildhauer aus Radolfzell einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für Björnsgard ist das in der aktuellen Situation aber kein Grund, zu hadern: „Dann genieße ich die Skulptur eben in meinem eigenen Garten“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Auch wenn er, wie er selbst sagt, sich sehr gefreut hätte, sein Werk aus Stahl bei der Gartenschau auszustellen. Solange die Skulptur nun also auf seinem Gelände stehe, verändere der Stahlplastiker sie weiterhin: „Das ist bei mir immer so. Ich korrigiere mich immer wieder.“ Der Vorteil sei, dass dies mit Stahl auch ganz gut gehe. Erst wenn die Skulpturen des gebürtigen Radolfzellers ausgestellt werden, könne er die Finger von ihnen lassen.

Sein Alltag bleibt ähnlich

Harald Björnsgard macht einen zufriedenen Eindruck: „Man bleibt aktuell eben einfach zuhause. Klar, der Dialog vor Ort fehlt uns Künstlern schon. Aber an meinem Arbeitsalltag hat sich in den vergangenen Wochen gar nicht arg viel verändert“, sagt er und erklärt, warum er in einer recht guten Situation ist. „Ich bin gesund. Das ist das Wichtigste.“

Der Bildhauer tausche sich derzeit viel mit Kollegen aus. „Es ist schon ein wahnsinniger Einschnitt, wenn man bedenkt, wie viele Projekte und Ausstellungen abgesagt werden“, sagt er. Björnsgard hoffe, dass Künstler finanziell bezuschusst werden, wenn Hilfe benötigt wird. „Wenn man aktuell als Künstler finanziell nicht abgesichert ist, kann es auf jeden Fall kompliziert werden“, sagt der Radolfzeller, der derzeit zudem bei einem Projekt mit etwa zehn Schülern aus Konstanz digital aktiv ist: „Mit Telefonaten, Videokonferenzen oder Chats klappt das ganz gut.“ Zudem würden die Schüler ihm per Whatsapp immer wieder Bilder zukommen lassen, die er kontrolliere, um den Schülern dann Rückmeldungen zu geben.