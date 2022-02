Die Generationen an Europäern, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden, sind mit einer hohen Gewissheit aufgewachsen, dass es in Europa keine großen Kriege mehr geben wird. Diese Gewissheit ist gestern zerbrochen. Nach einer langen Periode des Friedens herrscht in Europa wieder Krieg, dessen Reichweite und Folgen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Angesichts dieser Ereignisse in Osteuropa möchte die SPD Radolfzell eine Kundgebung – so wie in vielen Städten der Republik – für den Frieden abhalten.

Mit diesen Worten beginnt der SPD Ortsverein die offizielle Presseinformation zur Kundgebung am Montag, 28. Februar, ab 18.15 Uhr in der Innenstadt. Treffpunkt ist am Milchwerk. Um 18.30 Uhr soll der Zug durch die Innenstadt Radolfzells führen. Um 19 Uhr ist die Schlussbekundung am Seetorplatz. Es gilt die 3G-Regel sowie eine Maskenpflicht während der Veranstaltung.

Freunde und Bekannte zur Teilnahme auffordern

Es sei wichtig, seine Parteifreunde, Vereinsmitglieder und sein weiteres Umfeld dazu aufzufordern, sich dem Friedensweg anzuschließen, bittet die SPD in ihrer Presseinformation. Daher seien alle gebeten, in ihren Bekanntenkreisen und Familien für die Teilnahme zu werben. Je mehr Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme erheben würden, desto lauter sei die Botschaft. Für die Demonstration selbst sind die Teilnehmer aufgefordert, Friedenstransparente und -schilder sowie ein Licht mitzubringen.