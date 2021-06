Der Urwald hinter der Bora-Sauna und dem Bora-Hotel ist den Jugendlichen und jungen Erwachsenen von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future nicht egal. Die Radolfzeller Ortstgruppe hat sich zusammen mit anderen Mitstreitern entschlossen, für die Rettung des Biotops Streuhau und gegen die Überbauung mit einem Feriendorf eine Demo zu organisieren. Am Samstag, 26. Juni, will sich der Zug um 15 Uhr am Seetorplatz in Bewegung setzen. Mitglieder des Bürgerforums Bauen Radolfzell und der Facebook-Gruppe „Rettet das Streuhau – keine neuen Hotels im Herzen“ haben ihre Unterstützung zugesagt.

Der Zug geht durch die Stadt

Carolina Groß von der Radolfzeller Fridays-for-Future-Gruppe berichtet, dass der Weg durch die Radolfzeller Altstadt und eben nicht ins Herzengelände zum Biotop bewusst gewählt worden sei: „Wir wollten es in der Stadt machen, damit auch ältere Leute dabei sein können.“ Und noch ein wichtiger Grund spreche für die Altstadt: „Wir wollen unsere Demo zentral legen, damit sie auch gesehen wird.“

Radolfzell Bürgerforum will den Streuhau als Biotop retten Das könnte Sie auch interessieren

Das Tourismusprojekt im Streuhau sei von Anfang an bei den jugendlichen Klimaschützern präsent gewesen, sagt Carolina Groß: „In Zeiten des Klimawandels ist dieses Projekt für uns das völlig falsche Signal.“ Vor allem sei es am falschen Ort geplant. Diesen wertvollen Auwald im Herzengelände zerstören zu wollen, sei für sie völlig unverständlich: „So artenreich ist sonst kein anderes Gebiet in Radolfzell.“

„Das Thema ist in der Öffentlichkeit angekommen“

Es ist die erste „große“ Demo, zu der die Klimaschützer von Fridays for Future gegen das Bauprojekt im Herzen aufrufen. Bisher habe die Corona-Situation einen Protestzug nicht zugelassen. „Jetzt sieht es besser aus und auch in der Öffentlichkeit ist das Thema angekommen“, verweist Carolina Groß auf die Unterstützung durch andere Gruppen in der Stadt. Sprüche und Plakate seien noch in Arbeit, „jetzt hoffen wir auf viele Teilnehmer bei unserer Demo am Samstag“, sagt Carolina Groß.