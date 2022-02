Ein böser Zauberer hat die schöne junge Prinzessin Odette in einen Schwan verwandelt, als diese sich zu nahe an das Ufer seines Sees heranwagte. In der Nähe des Sees liegt ein altes Schloss, wo eine schöne Fürstin mit ihrem Sohn Siegfried lebt. Prinz Siegfried fühlt sich von den Schwänen im See magisch angezogen.

Er ahnt nicht, dass es in Wirklichkeit junge Mädchen sind, die alle durch den bösen Zauberer verwandelt wurden, und die immer um Mitternacht für eine Stunde menschliche Gestalt annehmen. Prinz Siegfried verliebt sich in Prinzessin Odette, erfährt von ihr das Geheimnis ihrer Verwandlung, und dass sie nur durch die Liebe und Treue eines Mannes von dem Zauber erlöst werden kann.

Für Kinder von 4 bis 94 Jahre

So beginnt die Geschichte, die das Stück „Schwanensee“ des russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski (1840-1893) erzählt. Das Prager Festspiel-Ballett führt den Klassiker laut Mitteilung als Familienballett für „alle Kinder im Alter von vier bis 94 Jahren“ am 29. März um 16.30 Uhr im Milchwerk in Radolfzell auf.

Das Stück werde „anspruchsvoll und mit großer Eleganz getanzt“, heißt es weiter, und die Ausstattung mit farbenfrohen Kostümen und einem fantasievollen Bühnenbild verspreche, „jedes Kinderherz zu verzaubern“, und die Zuschauer in ein Wunderland des Verspielten und Romantischen, Märchenhaften und Träumerischen zu entführen.

Ballett mit Erzählerin

Die Geschichte von „Schwanensee“ wird den Zuschauern dabei durch Schauspielerin Melinda Thompson als Erzählerin nahe gebracht, die sie mit „eingängigen kleinen Gedichten voller Witz, Charme und Liebe“ in den Bann ziehen möchte. Choreographin ist die junge Tänzerin Pavla Cervciková.

Der Veranstalter, Melinda Thompsons „Kids for classic theater“, schreibt in der Ankündigung, Cervcikovás Choreographie bleibe ganz „im traditionellen Stile des berühmten ersten Choreographen des ‚Schwanensees‘, Marius Petipa“, der allgemein als Vater des klassischen Balletts gelte.

Der Eintritt zu „Schwanensee“ am Dienstag, 29. März, 16.30 Uhr, im Milchwerk kostet 27,40 Euro. Karten und weitere Informationen gibt es unter www.milchwerk-radolfzell.de