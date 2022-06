von Gerald Jarausch

Autofahrer können ein wenig aufatmen: Nachdem die Spritpreise zuletzt stark angestiegen waren, wurden am Mittwoch nach einer Steuervergünstigung für Treibstoffe die Preise an den Tankstellen angepasst. Auch in Radolfzell konnten sich die Autofahrer dadurch über reduzierte Preise freuen. Ganz so umfangreich, wie es die Steuerreduzierung zugelassen hätte, fielen die gesunkenen Preise dann aber doch nicht aus.

Vergünstigung kommt nicht vollständig an

Die vom Bund erlassenen Steuern hätten rein rechnerisch bei Diesel 15 Cent und bei Benzin 30 Cent günstigere Kraftstoffpreise ermöglicht. Eine umgehende Änderung hatte die Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber jedoch bereits im Vorfeld ausgeschlossen – schließlich seien die in Tanks vorrätigen Kraftstoffe noch zu deutlich höheren Preisen eingekauft worden.

Dennoch konnten die Autofahrer am Vormittag des 1. Juni in Radolfzell bei Diesel immerhin zehn Cent und bei Benzin 26 Cent gegenüber dem gleichen Zeitraum am Vortag einsparen.

Spürbarer Preisunterschied zum Vortag. Rund zehn Cent bei den Dieselpreisen und deutlich über 20 Cent bei Benzinpreisen konnten die Autofahrer am Mittwochvormittag bei der Aral-Tankstelle in Radolfzell einsparen. Der erwartete Ansturm der Kunden blieb indessen aus. | Bild: Jarausch, Gerald

In Stockach war der Preis an den Tankstellen Jet und Agip an beiden Tagen ähnlich – mit spürbarem Effekt. Während der Diesel am Dienstag noch 1,98 oder 1,99 Euro kostete, waren es am Mittwoch mit Tankrabatt acht Cent weniger. Beim Benzin (Super E5) fiel der Unterschied deutlicher aus: Statt 2,17 Euro mussten Autofahrer bei der Agip für einen Liter am Mittwoch noch 1,90 Euro berappen. Das waren immerhin 27 Cent weniger.

Kurze Verwunderung jedoch am frühen Morgen, denn da sah das noch anders aus – da waren die Preise teilweise höher als am Vorabend. Das hat sich im Lauf des Mittwochs aber angeglichen.

Direkt am Mittwoch, 1. Juni, um 8.38 Uhr sahen Tankpreise in Stockach so aus. | Bild: Löffler, Ramona

Andrang? Der bleibt überschaubar

Der in diesem Zusammenhang erwartete Andrang an den Zapfsäulen fiel dennoch überschaubar aus, wie zum Beispiel Betreiberin Ilona Nudelyte von der Aral-Tankstelle in Radolfzell feststellte. Diese Erfahrung machte sie insbesondere auch an der von ihr in Konstanz betriebenen BFT-Tankstelle in Litzelstetten.

Solche Erfahrungen hat die Betreiberin auch schon in der Vergangenheit gemacht. „Das macht nicht viel aus – die Leute tanken dann, wenn sie es müssen“, sagte sie. Das bestätigte auch die Beobachtung: Am Mittwoch waren nicht deutlich mehr Fahrzeuge an den Tanksäulen zu finden als an anderen Tagen. Gleiches galt für die Esso-Tankstelle am BEZ-Kreisel.

Viele Kunden tanken, wann es sein muss

Das bestätigten auch die Aussagen der Kunden. In der Mehrzahl waren sie schlichtweg gezwungen, ihr Fahrzeug zu betanken. Und das konnte entweder am Dienstag – vor der Preisreduzierung – oder am Mittwoch sein: „Ich muss beruflich fahren und habe keine andere Wahl. Ich glaube aber auch nicht, dass es einen so großen Unterschied macht“, sagte zum Beispiel Bodo Hiss am Dienstag.

Andere wiederum waren über die Reduzierung am Mittwoch durchaus sehr erfreut: „Wir sind hier gerade vorbeigefahren und haben die günstigen Preise gesehen. Da tanken wir natürlich. Zuhause haben wir noch für 2,18 Euro getankt“, sagten zum Beispiel Daniel Schmidt und Verena Genieser aus Recklinghausen, die gerade ihren Urlaub am Bodensee verbringen.