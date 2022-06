Bodenseekreis vor 8 Stunden

Kein Sprit mehr: Warum es an einer Tankstelle bei Heiligenberg aktuell kein Benzin mehr gibt

Steuersenkung zum 1. Juni: Die Autofahrer merken davon wenig, und ein Tankstellenbesitzer bei Heiligenberg ärgert sich doppelt. Wir nehmen Sie mit zu einem Tankstopp in Rickertsreute und in Immenstaad an der B 31.