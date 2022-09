Daten-Story Veröffentlicht am 01. September 2022

Der Steuerrabatt auf Benzin und Diesel ist ausgelaufen. Die Preise an den Tankstellen der Region haben bereits kräftig angezogen.

Diesel zu tanken, war in den vergangenen Wochen besonders teuer. Mit dem Ende des Tankrabatts dürften die Preise für Sprit weiter steigen.| Bild: Julius-Christian Schreiner, dpa

Die Auswirkungen des Ende des Tankrabatts sind in der Region bereits am Morgen zu sehen. Die Preise für Diesel und insbesondere für Super-Benzin sind an den Tankstellen der fünf großen Städte sprunghaft angestiegen. Mancherorts sind die Kraftstoffe