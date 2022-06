von Gerald Jarausch

Regionale und gesunde Speisen – das erwartet die Mitarbeiter des Radolfzeller Automobilzulieferers BCS ab sofort in ihrem neuen Betriebsrestaurant, das sogar eine Showküche aufweist. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter haben bei uns höchste Priorität“, sagte Daniel Martinez, Geschäftsführer von BCS am Standort in Radolfzell, bei der Eröffnung des Betriebsrestaurants.

Bei dem Anlass verriet er auch den neuen Namen, der aus 89 Vorschlägen der Mitarbeiter ausgewählt wurde: Künftig wird das Betriebsrestaurant in Anlehnung an den Firmengründer und Radolfzeller Ehrenbürger Werner Messmer Messmeria heißen. Der Vorschlag kam von Mitarbeiter Markus Moßbrugger, der im Werkzeugbau von BCS tätig ist.

Mitglieder wurden bisher aus Foodtruck versorgt

Mit der Neueröffnung geht in dem Unternehmen eine Übergangsphase zu Ende, in der die Mitarbeiter aus einem Foodtruck versorgt wurden. Die Messmeria nutzt die gleiche Fläche wie die ehemalige Kantine und bietet Platz für 80 Personen. Insgesamt hat die Umbauphase rund neun Monate in Anspruch genommen.

Die Messmeria wird von dem Catering-Unternehmen Apetito betrieben, das sich viel vorgenommen hat. So möchte man eine möglichst abwechslungsreiche Küche bieten, die von regionalen Lieferanten bestückt wird. In der komplett neu eingerichteten Küche können unter anderem frische Pizza und viele andere Spezialitäten zubereitet werden. Jeden Tag soll es mehrere Menüs zur Auswahl geben.

Treffpunkt für Mitarbeiter und Gäste

Eine kleine Kostprobe des Könnens gab der Betreiber zur Eröffnung: Dort reichten die Köche verschiedene Speisen und Fingerfoods, die den Mitarbeitern von BCS Lust auf ihren künftigen kulinarischen Alltag machen sollten. Damit dürfte der Wunsch der Geschäftsleitung, mit der Messmeria einen Treffpunkt für Mitarbeiter und Gäste geschaffen zu haben, wie Daniel Martinez es nannte, zur Neueröffnung gelungen sein.