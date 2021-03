von Gerald Jarausch

Ab Montag können sich Bürger der drei Höri-Gemeinden Gaienhofen, Moos und Öhningen kostenlos einem Corona-Schnelltest unterziehen. Dabei haben sie sogar die Wahl, wo und wann sie den Test vollziehen wollen. Neben allen drei Höri-Orten können sie dies auch in Radolfzell vornehmen. Damit stehen den Bewohnern insgesamt fünf verschiedene Standorte für den Schnelltest zur Verfügung.

Wo wird wann getestet? Montag: Bürgerhaus Moos, 13 bis 18 Uhr, nur mit Anmeldung.

Dienstag: TKM Radolfzell 16-20 Uhr, nur mit Anmeldung.

Mittwoch: Friedrich-Werber-Haus Radolfzell, 8 bis 13 Uhr, ohne Anmeldung.

Donnerstag: TKM Radolfzell 16-20 Uhr, nur mit Anmeldung.

Freitag: Turnhalle Grundschule Öhningen, 10 bis 12, 14 bis 16 Uhr, nur mit Anmeldung

Samstag: Friedrich-Werber-Haus Radolfzell, 8 bis 13 Uhr, ohne Anmeldung. Anmeldung Telefonische Anmeldung von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr unter der Servicerufnummer (0176) 60388109. Online-Anmeldung über die Internetseiten der jeweiligen Kommune.

Um das Pandemiegeschehen weiter zu stabilisieren stellen Gaienhofen, Öhningen und Moos, in Zusammenarbeit mit der Stadt Radolfzell, ergänzende kommunale Teststrukturen für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

Ab Montag, können Sie sich mittels Point-of-Care(PoC)-Antigen-Schnelltest auf eine Corona-Viruserkrankung in den Testzentren Öhningen, Moos, Gaienhofen, und Radolfzell kostenlos testen lassen.

Testberechtigt sind alle Bürger mit Wohnsitz in Moos, Gaienhofen, Öhningen und Radolfzell ab dem Alter von sechs Jahren. Mal abgesehen von der Testmöglichkeit während des Radolfzeller Wochenmarktes (der ab sofort auch für Bürger der Höri zugänglich ist) muss man sich entweder über das Internet oder telefonisch für einen Testtermin anmelden.

Radolfzell Stadt eröffnet zweites Testzentrum im Milchwerk Das könnte Sie auch interessieren

Möglich wurde das erweiterte Testen durch die Absprache der vier Bürgermeister. Sie haben beschlossen, das wechselseitige Testen zuzulassen, damit man dem Wunsch nachkommen kann, möglichst tagesaktuelle Corona-Tests vorweisen zu können. „Das wird vor allem dann wichtig, wenn man zum Beispiel einen tagesaktuellen Test benötigt, um eine Außengastronomie besuchen zu dürfen“, sagte jetzt der Mooser Bürgermeister Patrick Krauss auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Die Bürgerinnen und Bürger der vier Kommunen können sich von Montag bis Samstag testen lassen. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir Höri-Gemeinden, uns an die vorhanden Strukturen der Stadt Radolfzell anhängen konnten, um so für unsere Bürgerinnen und Bürger ein ganzheitliches Testangebot bieten zu können, ließen die Gemeinden zu dem Thema in einer Pressemeldung verlauten.

Radolfzell Schulleiter kritisieren: Schnelltests unter Aufsicht der Lehrer kosten Unterrichtszeit Das könnte Sie auch interessieren

Gemäß der Bundestestverordnung haben alle Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf regelmäßige Testungen zur Überprüfung einer Coronavirus-Infektion. Hinzu kommen die Bestimmungen der Corona-Verordnungen des Landes Baden-Württemberg, die in gewissen Alltagssituationen eine Testpflicht auferlegt. Bei den erweiterten Teststrategien setzen Bund und Land vor allem auf die bewährten Strukturen des Gesundheitssystems. Ärzte und Apotheken sollen weiterhin die erste Anlaufstelle für alle sein, die sich Testen lassen müssen oder wollen.

Die drei Höri-Gemeinden haben sich jetzt mit Radolfzell zusammengeschlossen, um den Bürgern das kostenlose Testen auf Corona zu erleichtern. | Bild: Jarausch, Gerald

Für die Tests sind zehn Minuten Zeit eingeplant. In dieser Zeit sollte das gesamte Prozedere der Temperaturmessens, der Registrierung und dem eigentlichen Test stattfinden. Anschließend können die Probanden die Testzentren wieder verlassen und ihr Ergebnis 15 Minuten später online abrufen. Wahlweise kann das Ergebnis aber auch direkt vor Ort abgewartet werden. Ein Testergebnis wird schriftlich ausgehändigt.

Es wird empfohlen, 30 Minuten vor dem Test nichts mehr zu trinken und nicht mehr zu rauchen. Ein Teil der anfallenden Kosten müssen die Kommunen selbst übernehmen, denn die neun Euro, die pro Test abgerechnet werden dürfen, decken die Gesamtkosten laut Patrick Krauss nicht. Unter anderem müssen die Helfer vom Malteser Hilfsdienst, der DLRG und dem Deutschen Roten Kreuz bezahlt werden.