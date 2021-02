von Nico Talenta

„Durch meine enge Bindung an die Region und meine christlich geprägte Erziehung war der Weg in die CDU nicht weit.“ Der mittlerweile 24-Jährige ist Kaufmann im Bereich Tourismus und Freizeit bei dem Unternehmen Kögel Touristik.

Er ist in Radolfzell groß geworden und lebt auch heute noch dort. Obwohl Teige erst 2018 der CDU beitrat, ist er mittlerweile Schriftführer des Ortsverbandes und stellvertretender Vorsitzender in der jungen Union Untersee.

Radolfzell Helfer im Wahlkampf: Hannes Ehlerding setzt sich neben seinem Beruf und seiner Familie für die SPD ein Das könnte Sie auch interessieren

Selbst bezeichnet er sich in der Lokalpolitik noch als „Frischling“, hat beruflich wegen der Pandemie momentan etwas mehr Zeit als sonst und begleitet den Landtagskandidaten der CDU, Levin Eisenmann, gerne wann und wohin immer es geht. „Erst im Sommer haben wir eine Wahlkampf-Tour mit dem Rad gemacht und sind durch die Ortschaften geradelt“, sagt Teige.

Auch bei dem ein oder anderen Bürgeraustausch sei er schon dabei gewesen. „Als Wahlkampfhelfer helfe ich ihm eben mit allem und so oft es geht.“ Gerade bei der Plakatierungs-Aktion Ende Januar brauchte es jede helfende Hand. Der 24-Jährige war selbst in einer kalten Januarnacht unterwegs, um Plakate anzubringen: „Nachts ist es sicherer, weil wir uns während der Aktion viel und lange an Hauptverkehrspunkten aufhalten.“ Dort sei in den dunklen Stunden weniger Verkehr unterwegs und die Sicherheit höher.

Radolfzell Interview mit Professor Wolf zu Allweiler: Die Gießerei sichert die Zulieferung Das könnte Sie auch interessieren

In Zweier-Mannschaften hat die CDU Radolfzell sowie die Höri plakatiert: „Dafür hatten wir von der Stadt genaue Vorgaben. Auch wir dürfen ja nicht einfach irgendwo unsere Plakate aufhängen.“ Trotz Corona möchte die CDU zusätzlich Wahlkampfstände auf dem Marktplatz organisieren. „Wir sind gerade dabei ein Konzept zu entwickeln“, erklärt Jonas Teige.

Wahlkampf macht Spaß

Er unterstütze Eisenmann außerdem bei seinen Live-Auftritten in den Sozialen Medien und sonstigen Videokonferenzen im Internet mit seiner Beteiligung. Mit den Konferenzen versuche die Partei, bürgernahe Gespräche zu führen: „So können wir Defizite und auch Stärken erkennen, besprechen und verbessern.“

Dialoge aktiver zu gestalten, ist ohnehin ein großes Anliegen von Teige: „Die Parteien sollten motiviert sein, alle Ansichten und Meinungen der Menschen vor Ort kennenzulernen.“ Levin Eisenmann gehe mit diesem Thema vorbildlich um, da er unter anderem seine mobile Telefonnummer auf den Wahlplakaten abdrucken lassen hat. „So ist er immer für die Bürger erreichbar.“ Teiges Fazit: „Wahlkampf machen, macht echt Spaß.“