Radolfzell vor 3 Stunden

Ein heimatverträgliches Singspiel: Mögginger gehen bei den Heimattagen auf die Musicalbühne

Im Rahmen der Heimattage 2021 in Radolfzell wird es vom Ortsteil Möggingen ein Singspiel am Konzertsegel geben. Geschrieben ist es von Jürgen Karrer, am Mindelsee schon für gute Unterhaltung bekannt.