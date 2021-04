von pm

Die Stadt Radolfzell beteiligt sich an den landesweiten Corona-Testtagen, die am Wochenende vom 23. bis 25. April stattfinden. Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt, sind die Radolfzeller in dieser Zeit aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Die Tests seien freiwillig, kostenlos und werden an den drei Tagen von 8 bis 18 Uhr angeboten. Alle Teilnehmer sollen ein Zertifikat erhalten. Das Ziel sei, dass möglichst viele Bürger mitmachen.

Die Radolfzeller beweisen seit Beginn der Pandemie viel Vernunft und Verständnis, lässt Oberbürgermeister Martin Staab in der Mitteilung ausrichten. „Nun haben wir die Möglichkeit, gemeinsam noch mehr zu tun. Mit jedem Test trägt man dazu bei, sich und andere zu schützen.“ Nur gemeinsam könne das Virus besiegt werden, so Staab.

Radolfzell Blutspenden nach Corona-Regeln: So erlebte ein Spender den Tag im Milchwerk in Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Keine Tests in den Ortsteilen am Freitag

Auftakt des Testwochenendes ist der Unternehmertag am Freitag. Dieser Tag richtet sich laut der Stadtverwaltung vor allem an die Radolfzeller Unternehmen und Organisationen, aber auch an Schulen und Kindergärten. Die Mitarbeiter der Unternehmen und Einrichtungen können sich in den Testzentren testen lassen oder die Testmöglichkeiten, die ihr Arbeitgeber vor Ort anbietet, nutzen. An diesem Tag besteht keine Testmöglichkeit in den Ortsteilen. Am Samstag und Sonntag ist die restliche Bevölkerung zum Testen aufgerufen. Dafür werden im gesamten Stadtgebiet neben den bereits betriebenen Testzentren weitere Testangebote eingerichtet.

Radolfzell Es darf eingeschränkt gesegelt werden Das könnte Sie auch interessieren

Hier wird getestet

Testen lassen können sich Radolfzeller in der Kernstadt im Milchwerk, am Messeplatz, in der Unterseehalle und der Sonnenrainhalle. In Böhringen dienen die Mehrzweckhalle und die Schulsporthalle als Testzentren, in Güttingen die Buchenseehalle. In Markelfingen können die Bürger das Musikhaus, in Möggingen die Mindelseehalle, in Liggeringen die Litzelhardthalle und in Stahringen die Homburghalle aufsuchen.

Radolfzell So testet die Wirtschaft: Radolfzeller Firmen entwickeln Coronatest-Strategien Das könnte Sie auch interessieren

Wichtige Informationen

Anmeldungen sind im Internet unter https://covid-schnelltestzentrum.de/radolfzell möglich. Laut der Stadtverwaltung können Teilnehmer auch ohne digitale Anmeldung getestet werden, allerdings sei dann mit Wartezeiten zu rechnen. Getestet werden kann nicht, wer in den vorangegangenen 14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder Symptome hat. Es müssen medizinische Masken getragen werden. Personen unter 18 Jahren müssen in in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen. Die Stadt fördert die Teilnahme lokaler Vereine besonders, für jedes getestete Mitglied gibt es Prämien. Besondere Belohnungen winken Vereinen, die sich besonders aktiv am Testtag beteiligen.

Radolfzell Startklar für Notfälle auf dem Wasser Das könnte Sie auch interessieren

Das Testwochenende ist ein großangelegter Versuch, die Infektionsketten möglichst früh und umfassend zu durchbrechen. Je mehr Menschen mitmachen, desto besser kann es laut der Stadtverwaltung gelingen, schneller und langfristig wieder zu mehr Normalität zurückzukehren.

Weitere Informationen gibt es unter www.radolfzell.de/testtage.