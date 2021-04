Um die Beteiligung an den landkreisweiten Corona-Testtagen an diesem Wochenende zu erhöhen, hat die Stadt Radolfzell einen Vereinswettbewerb ausgelobt. Laut Pressemitteilung der Stadt erhält jeder lokale Verein für jedes Mitglied, das getestet wird, einen Euro in die Vereinskasse. Darüber hinaus sollen 20 Vereine prämiert werden, die sich besonders aktiv am Testtag beteiligen. Zehn große Vereine, die mehr als 30 Mitglieder im Jahr 2020 nachweisen können, sollen absteigend nach ihrer Beteiligung mit 1000 Euro, 900 Euro, 800 Euro, 700 Euro, 600 Euro, 500 Euro, 400 Euro, 300 Euro, 200 Euro und 100 Euro bedacht werden. Auch zehn kleine Vereine mit weniger als 30 Mitgliedern würden absteigend nach ihrer Beteiligung 300 Euro, 275 Euro, 250 Euro, 225 Euro, 200 Euro, 175 Euro, 150 Euro, 125 Euro, 100 Euro und 75 Euro erhalten.

Wo man sich testen lassen kann

An folgenden Orten kann man sich am Samstag, 24., und Sonntag, 25. April, in Radolfzell auf das Coronavirus testen zu lassen: Milchwerk, Messeplatz, Unterseehalle, Sonnenrainhalle, in Böhringen in der Mehrzweckhalle und Schulsporthalle, in Güttingen in der Buchenseehalle, in Markelfingen im Musikhaus, in Möggingen in der Mindelseehalle, in Liggeringen in der Litzelhardthalle, in Stahringen in der Homburghalle. Die Tests sind freiwillig, kostenlos und werden an den genannten Tagen von 8 bis 18 Uhr angeboten. Alle Teilnehmer erhalten ein Zertifikat.

Das Testwochenende sei ein Versuch, Infektionsketten früh und umfassend zu durchbrechen. Je mehr Menschen mitmachen würden, desto besser könne es gelingen, schneller und langfristig wieder zu mehr Normalität zurückzukehren, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Auch solle die Aktion dazu beitragen, die Scheu vor den Tests abzubauen. Die Anmeldung ist über die Internetseite der Testbuchung https://covid-schnelltestzentrum.de/radolfzell bis zum 22. April 2021 um 18 Uhr möglich. Ohne digitale Anmeldung könne man sich ebenfalls testen lassen, allerdings stünde dafür nur ein kleines Kontingent zur Verfügung, weshalb in diesen Fällen mit Wartezeiten zu rechnen sei, so die Pressemitteilung.