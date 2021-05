von pm

Die Klinik für Innere Medizin und ihr Diabeteszentrum am Hegau-Bodensee-Klinikum Radolfzell haben eine neue Leitungsstruktur bekommen. Anlass sei das altersbedingte Ausscheiden des langjährigen Chefarztes Wolf-Rüdiger Klare aus der stationären Patientenversorgung gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (GLKN).

Klare, der im August 1985 als Oberarzt an das Klinikum Radolfzell kam und seit 2009 Chefarzt im Kollegialsystem mit Chefarzt Sebastian Jung in der Inneren Medizin war, verlasse das Klinikum aber noch nicht ganz: Seit dem 1. April sei er vor Ort der leitende Arzt der ambulanten Diabetologie.

Die Oberärzte

Neuer Leitender Arzt des Diabeteszentrums ist Marco Zinsmaier. Der Internist, Diabetologe, Notfallmediziner, Palliativmediziner und Ernährungsmediziner sei „ein echtes Radolfzeller Eigengewächs“, heißt es in der Mitteilung. Er habe in Radolfzell sein Abitur gemacht und kam nach dem Studium im Dezember 2012 als Assistenzarzt zurück in die Stadt. Im April 2020 wurde er zum Oberarzt ernannt und übernahm auch den diabetologischen Konsiliardienst am Klinikum Singen.

Zu Zinsmaiers Stellvertreter wurde Michael Bösch ernannt, der seit 2018 als Facharzt am Radolfzeller Klinikum tätig sei. Der gebürtige Freiburger sei nach Stationen am Schwarzwald-Baar-Klinikum und in Tuttlingen nach Radolfzell gekommen. Seine Zeit als stellvertretender Leitender Arzt ist aber begrenzt: Wie es in der Mitteilung heißt, wird der 36-jährige zum 1. Juli das Klinikum verlassen, seine Position werde dann Monika Stürtzel einnehmen. Die Internistin, Diabetologin und Notfallmedizinerin sei seit April 2015 am Radolfzeller Krankenhaus.

Zum Leitenden Oberarzt der Inneren Medizin und damit zum Stellvertreter des Chefarztes Sebastian Jung wurde Roberto Barbuto ernannt. Der Internist und Notfallmediziner sei 2007 als Assistenzarzt an die erste Medizinische Klinik des Klinikums Singen gekommen. 2014 habe er seinen Facharzt gemacht und sei noch im selben Jahr als Oberarzt an das Klinikum Radolfzell gewechselt.