Eine Tischtennisplatte, eine neue Rutsche, mehr Wipptiere und eine Kletterwand: Das sind einige der Spielgeräte, die sich Kinder für den Spielplatz an der Praxedisstraße wünschen. Beim Bürgerbeteiligungs-Picknick vor Ort mit Oberbürgermeister Simon Gröger kamen die jungen Spielplatzbenutzer sowie ihre Eltern zu Wort und brachten sich laut Pressemitteilung der Stadt rege in die Diskussion um die zukünftige Gestaltung des Ortes ein.

Umgestaltung noch dieses Jahr

Dabei konnten die Teilnehmer – 19 Kinder und 13 Erwachsene – auch Wünsche für neue Spielgeräte äußern. Während die Kinder ihr Augenmerk eher auf das Spielen legten, regten die Eltern auch Anschaffungen wie ein Sonnensegel oder mehr Mülleimer an. Organisiert wurde das Bürgerbeteiligungs-Picknick von den Mitarbeitern der städtischen Abteilung Landschaft und Gewässer sowie der Abteilung Kinder und Jugend. Ziel ist es, den Spielplatz an der Praxedisstraße mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger noch dieses Jahr umzugestalten.

Radwege: OB Simon Gröger lädt für Freitag, 13. Mai 2022, 13 Uhr, zu einer Fahrradtour durch Radolfzell ein. Ziel der rund vierstündigen Fahrt ist es, Schwachstellen im Radwegenetz zu begutachten. Anmeldung erforderlich: kristof.ehrlich@radolfzell.de

„Mein klares Ziel ist es, dass die Spielplätze in Radolfzell nach und nach saniert werden – und dass Geräte, die kaputtgehen, auch gegen neue ausgetauscht werden“, versprach Oberbürgermeister Simon Gröger laut Mitteilung bei der Veranstaltung den anwesenden Kindern. Zudem betonte Gröger, dass es ihm wichtig sei, „dass es in Radolfzell ausreichend Spielplätze gibt – und dass diese mit guten Geräten von hoher Qualität ausgestattet sind“.

Maximal 75.000 Euro Budget

Die Umsetzung der vielen Ideen und Anregungen auf der Wunschliste der Kinder und Eltern wird nun durch die Abteilung Landschaft und Gewässer in der Stadtverwaltung Radolfzell geprüft. Dabei müssen die Mitarbeiter das Budget von maximal 75.000 Euro im Blick behalten. Erarbeitet werden in einem nächsten Schritt die Pläne für eine Gesamtanlage, in der die gewünschten Angebote platziert werden.

Sobald die Entwürfe fertiggestellt sind, werde die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger darüber informieren, heißt es in der Mitteilung. Die Umgestaltung des Spielplatzes findet im Rahmen des städtischen Spielflächenkonzeptes statt. Dieses wurde erarbeitet, um einen Überblick über alle Spielplätze in der Stadt Radolfzell und in den Ortsteilen zu bekommen und um festzustellen, wo Erneuerungsmaßnahmen dringend nötig sind.

38 Spielplätze wurden überprüft

Insgesamt 87 Spielflächen in der Kernstadt und den Ortsteilen, darunter 38 Spielplätze, wurden in diesem Rahmen überprüft. Untersucht wurde unter anderem, wie alt die Geräte sind und in welchem baulichen Zustand sie sich befinden, wie groß der Spielplatz ist und wo er sich befindet, wie groß sein Einzugsgebiet ist und wie viele Kinder in diesem Einzugsgebiet leben.

Ziel ist es, einen Überblick über den aktuellen Zustand der Spielflächen zu bekommen und, falls nötig, Maßnahmen für Erneuerungen oder Reparaturen in die Wege zu leiten. Darüber hinaus wurde evaluiert, ob die vorhandenen Spielgeräte noch zeitgemäß sind und den Bedürfnissen der Kinder noch Rechnung tragen. In einer Prioritätenliste wurde dann festgelegt, welche Spielplätze dringend erneuert oder umgestaltet werden müssen.

Ganz oben auf dieser Liste stehen der Spielplatz an der Praxedisstraße, der von sehr vielen Kindern genutzt wird, sowie der Spielplatz am Buchenseebad am Güttinger See. Beide sollen noch dieses Jahr erneuert werden. In die Praxedisstraße werden dabei 75.000 Euro investiert, am Buchenseebad sind es 35.000 Euro. In den nächsten Jahren sollen der Spielplatz Hebelstraße (2023), der Spielplatz Seelebad Böhringen (2023), der Spielplatz am Dammweg (2024) sowie der Spielplatz in der Amriswiler Straße (2025) folgen.