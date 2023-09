Ein Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto hat sich am Dienstag auf der Landesstraße 220 ereignet. Wie die Polizei berichtet, war ein 74-jähriger Fahrer eines VW Golfs auf der Straße „Zum Seebühl“ in Richtung der Bundesstraße 34 gefahren. Dabei sei er mit einer ihm entgegenkommenden 49 Jahre alten Radfahrerin zusammengestoßen. Die Frau habe noch versucht zu bremsen, den Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad jedoch nicht verhindern können.

Die 49-Jährige sei beim Sturz verletzt und mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Am VW Golf sei durch den Aufprall ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro, am Fahrrad ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.