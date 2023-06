Die Radolfzeller Froschenzunft lädt auch in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Feiern am Handwerkerbrunnen bei den Stadtwerken ein: Am Samstag, 24. Juni, findet dort von 11 bis 20 Uhr das Sommerfest der Zunft statt, das mit Spiel und Spaß sowie Musik lockt.

Warum wird nicht mehr am Froschenbrunnen gefeiert?

Dass dieses zum wiederholten Male das Brunnenfest am Froschenbrunnen an der Ecke der Schwertstraße und der Bollstetterstraße ersetzt, begründen Präsidentin Annette Wrzeszcz und Zunftmeisterin Martina Maier mit den Absperrungs-Kosten. Um am Froschenbrunnen eine solche Veranstaltung anbieten zu können, müssten alle Straßen darum abgesperrt und der Stadtbus umgeleitet werden. Auch müsse man ein Parkverbot verhängen, damit nachher keine Autos während des Fests in dem Bereich stehen.

„Das ist ein enormer Aufwand“, sagt Martina Maier. Und auch teuer: „Das ist schon ein satter Betrag, den man da zusammenbekommt“, erklärt Annette Wrzeszcz. Da der Handwerkerbrunnen auf dem Platz vor den Stadtwerken steht, sind Absperrungen dort nicht nötig. Außerdem habe der Handwerkerbrunnen auch den Vorteil, dass er nahe an der Innenstadt liegt und somit auch von dort Menschen angelockt werden.

Viel Arbeit für die Zunft

Mit den Vorbereitungen für das Fest haben die Froschen bereits vor einem Jahr angefangen. Damals habe man sich erstmals überlegt, was geboten werden soll. So richtig hätten die Arbeiten dann aber vor ein paar Monaten gestartet, nach der Fasnacht. Beteiligt seien an der Organisation etwa zehn bis 15 Personen, denn der Aufwand sei groß – es müssten unter anderem Musikgruppen, Dekoration und Getränke organisiert werden. Auch muss am Tag der Veranstaltung alles aufgebaut und am Abend wieder abgebaut werden. „Aber wir haben glücklicherweise Mitglieder, die dahinter stehen und das komplett mit uns durchziehen“, freut sich Martina Maier.

Der Froschenpalast Aufgrund des desolaten Zustands der Ratoldusturnhalle haben die Froschen seit 2022 keinen Narrenpalast mehr. Wo ein neuer Narrenpalast entstehen könnte, steht laut Annette Wrzeszcz und Martina Maier derzeit noch nicht fest. „Gespräche mit der Stadt stehen noch aus“, erklärt Maier.

Dass es mit den Getränken geklappt habe, sei dieses Mal gar nicht so selbstverständlich gewesen, denn viele Getränkehändler in der Region seien schon „ziemlich ausgebucht“ gewesen, so Maier. Parallel zum Sommerfest der Froschen finden nämlich unter anderem auch das Stadtfest in Singen, der Schweizer Feiertag in Stockach und das Grundschulturnier beim BSV Nordstern statt.

Was wird geboten?

Musikalisch macht in diesem Jahr das Hannoken Sextett beim Sommerfest den Anfang, dann folgen der Fanfarenzug der Narrizella und ab 16 Uhr die Froschenkapelle. Zusätzlich will die Zunft auch mit Wasserspielen für Kinder unterhalten.

Und es gibt eine Neuerung beim obligatorische Fußbad: Dieses findet dieses Jahr nicht mehr im Brunnen statt, denn der Untergrund in den einzelnen Becken des Handwerkerbrunnens sei zu unsicher, um darin zu stehen. Stattdessen habe man ein Kinderplanschbecken gekauft. Ebenfalls neu sei außerdem ein Cocktailstand.