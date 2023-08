Auf der Landesstraße hat sich am Donnerstagnachmittag, 10. August, ein Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Demnach sei ein 28-jähriger Kia-Fahrer in die Auffahrt zur Bundesstraße 33 eingebogen und dabei mit dem VW Golf einer entgegen kommenden 59-Jährigen zusammengestoßen. An beiden Autos sei ein Schaden von je 5.000 Euro entstanden.