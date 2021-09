von SK

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Samstagabend gegen 23.45 Uhr auf der Landesstraße 194 beim Zollbruck-Kreisel einen Unfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, war die 42-jährige Fahrerin von Stockach kommend in Richtung Orsingen-Nenzingen mit dem Auto unterwegs, als sie zu schnell über die Insel des Zollbruck-Kreisels fuhr, an die Betonumrandung am Kreisverkehr stieß und über die Fahrbahn schleuderte.

Ein von Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 1,4 Promille. Da die Fahrerin keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste sie eine Sicherheitsleistung bezahlen. Den Schaden am Wagen schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.