Schon in der Vergangenheit wurde die Beschaffung eines Gerätewagens Transport (GW-T) für die Feuerwehr Öhningen ausgeschrieben. Sie erfolgte europaweit und gemeinsam mit den Feuerwehren aus Reichenau und Büsingen. Diese Ausschreibung ist nun ausgeschlossen, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es um die Vergabe der Aufträge.

Öhningen-Wangen Die Mondfänger Wangen feiern die Tradition im Kleinen Das könnte Sie auch interessieren

Wie Bürgermeister Andreas Jung vorstellte, wurde die Ausschreibung in drei Lose aufgeteilt: Für das Fahrgestell wird die Firma Metallbau Schneider aus Herbstein für etwa 60.360 Euro zuständig sein, sie übernimmt für rund 91.550 Euro auch den Aufbau. Der Auftrag für die Beladung des Fahrzeugs geht für 3500 Euro an die Firma Wilhelm Barth GmbH & Co. KG aus Fellbach. Der Gemeinderat beschloss dies einstimmig. Insgesamt kostet das neue Fahrzeug die Gemeinde rund 164.580 Euro.

Ursprünglich sollte es günstiger sein

Andreas Schmid erinnerte daran, dass für die Beschaffung im Jahr 2020 ursprünglich noch mit Kosten in Höhe von 135.000 Euro geplant waren. Dass es nun mehr wird, liege sicherlich zu einem großen Teil an den aktuellen Preissteigerungen. Die Auslieferung des Fahrzeugs soll laut den Sitzungsunterlagen im Jahr 2023 erfolgen.

Öhningen-Schienen Schiener Holzbirregüggel feiern am Donnerstag und Samstag Fasnacht Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinderätin Andrea Dix (Netzwerk) wollte wissen, ob der Bedarf der Feuerwehr Öhningen dann erfüllt sei. Andreas Schmid verneinte. Als nächstes solle noch ein Mannschaftstransportwagen (MTW) beschafft werden und dann irgendwann auch noch ein neues Löschfahrzeug. „Aber das ist im Feuerwehrbedarfsplan so abgebildet“, erklärte er.