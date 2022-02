Die diesjährige Fasnacht wird in Schienen, wie in anderen Orten auch, klein aber fein. Die Holzbirregüggel konzentrieren sich auf den Schmotzigen Dunschtig und den Fasnachtsamstag. Am Donnerstag wird das traditionelle Fasnachtsbrauchtum gepflegt, vormittags findet das Wecken, das Abholen der Kindergartenkinder, das Schließen der Ortschaftsverwaltung, das Narrengericht und anschließend ein Mittagessen an der Schule statt. Nachmittags wird der Narrenbaum gestellt und abends gibt es einen Hemdglonker an der Schule.

Öhningen-Wangen Die Mondfänger Wangen feiern die Tradition im Kleinen Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag stehen besonders die Kinder im Vordergrund. Hier veranstalten die Holzbirregüggel eine Spiele-Foto-Rallye durch das Dorf für junge und junggebliebene Narren. An verschiedenen Stationen sind Spiele zu bewältigen, Fotoaufgaben zu lösen und Rätselfragen auszuknobeln. Start und Ende sind an der Schule. Die Bewirtung erfolgt an beiden Tagen an und um die Schule durch das Team vom Lädele Schienen. Es gilt jeweils die 3G-Regel.