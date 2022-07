Vier Monate nachdem unbekannte den Geldautomaten in der Mühlinger Sparkassenfiliale geknackt haben, flattert noch immer ein Rest des Siegels der Kriminalpolizei an der Tür im Wind.

„Die Filiale ist nach wie vor geschlossen“, bestätigt Nico Winter, Pressesprecher der Sparkasse Hegau-Bodensee auf Nachfrage des SÜDKURIER. Ob sie wieder öffnet sei noch nicht sicher.

Bargeldversorgung soll gesichert bleiben

Demnächst stehen Gespräche zwischen Sparkassenvorstand Alexander Endlich und Bürgermeister Thorsten Scigliano anhat . „Wir sind gerade dabei, die Frage zu klären, ob wir am aktuellen Standort bleiben, oder ob es nicht eine bessere Lösung für die Gemeinde gibt“, sagt Winter und betont dabei: „Die Bargeldversorgung vor Ort soll aber auf jeden Fall sichergestellt bleiben.“

Auch die bestehende Sparkassenfiliale war zuletzt nur noch eine Selbstbedienungsfiliale, in der es kein Personal mehr gab, sondern nur noch Automaten.

Direkt nach dem Überfall hatte die Verantwortlichen von der Sparkasse gegenüber dem SÜDKURIER erklärt, dass es keine konkreten Pläne zur Schließung der Filiale gebe. Pressesprecher Winter verwies allerdings damals darauf, dass es aufgrund von Lieferschwierigkeiten länger dauern könnte, bis Ersatz für den zerstörten Geldautomaten beschafft ist.

Aktueller Zustand nicht haltbar

Man sei sich bewusst, dass der aktuelle Zustand nicht haltbar sei. Allerdings sei die Zukunft der Filiale relativ lang unklar gewesen, nicht zuletzt auch weil sich die Gespräche mit der Versicherung über den zerstörten Geldautomaten so lange hin gezogen haben. Inzwischen habe man hier aber wichtige Fortschritte erzielt, weswegen man nun in die weitere Abstimmung mit der Gemeinde gehen könne, macht Winter nun deutlich.

Die Sparkassenfiliale in Mühlingen. Ob sie an ihrem jetzigen Standort wieder eröffnet wird, steht momentan auf dem Prüfstand. | Bild: Dominique Hahn

Einige Zeugenhinweise eingegangen

Nachdem die Mühlinger Sparkassenfiliale bereits im Mai 2016 zum Ziel eines Einbruchsversuchs geworden war, gelang es Unbekannten in der Nacht vom 13. auf den 14. März 2022 gegen 4 Uhr, den Geldautomaten der Filiale zu knacken. Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil nahm noch in der Nacht die Ermittlungen in dem Fall auf.

Auf einen Zeugenaufruf zu dem Vorfall habe es wenige Reaktionen bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen bei anderen Filialen gegeben, ist auf Nachfrage des SÜDKURIER aus Ermittlerkreisen zu erfahren. Allerdings haben diese keine relevanten Erkenntnisse gebracht. Zum konkreten Fall in Mühlingen gebe es derzeit ebenfalls keine neuen Erkenntnisse, die Ermittlungen dauern aber noch an.