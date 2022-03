Die Polizei macht keine Angaben zur erbeuteten Summe. Es sei hoher Schaden an dem Gerät entstanden. Die Kriminalpolizei Rottweil habe noch in der Nacht die ersten Ermittlungen. Zwei Kriminalbeamtinnen sicherten am Montagvormittag alle Spuren.

Auch die Mühlinger Feuerwehr war aufgrund dieses Einbruchs in der Nacht im Einsatz. Die Alarmierung sei um 4.12 Uhr gewesen. Als die Feuerwehr eingetroffen sei, sei die Polizei bereits vor Ort gewesen, so der Mühlinger Feuerwehrkommandant Markus Riffler. Im Vorraum sei ein stechender Geruch gewesen, so dass der Verdacht von ausströmendem Gas bestanden habe. Die Feuerwehr habe daher Messungen vor genommen, aber keine auffälligen Werte festgestellt. Es habe länger gedauert, bis ein Sparkassen-Mitarbeiter den erforderlichen Schlüssel gebracht habe, um den Raum hinter dem Geldautomaten zu öffnen. Auch dort seien nochmals Messungen gemacht worden.

Ob der Geruch von dem Inhalt eines entleerten Feuerlöschers stamme, könne nur vermutet werden. „Damit versuchten die Täter vermutlich, eventuelle Spuren zu verwischen“, erläuterte Kriminalbeamtin Claudia Baur vor Ort.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion unter 0741/4770 entgegen.