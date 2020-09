von Doris Eichkorn

Aus dem gesamten südbadischen Raum kommen die Landsenioren des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) zusammen, wenn es eine Veranstaltung gibt. Jüngst trafen sie sich zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Armin Zumkeller, der als Geschäftsführer der BLHV-Senioren für diese Veranstaltung auch die Rückverfolgbarkeit der Besucher akribisch überwachte, freute sich über den Zuspruch.

Im Hof der Familie Deyer auf dem Altschorenhof saßen die Frauen und Männer mit entsprechend großem Abstand und verfolgten die Worte von Andreas Deyer, der Einblicke in die Eisproduktion auf seinem Milchviehbetrieb gab. Er bot auch Eis zur Verkostung an. Und der Reichenauer Joghurttraum, der einst als Themeneis zu einem Menü entwickelt worden war und mit seiner Frische und der zarten Note des Zitronenthymians sich zu einem wahren Verkaufsschlager entwickelt habe, war ebenso wie viele der Fruchtsorten oder Sorbets bei der Veranstaltung gefragt.

Auch die Frage, wie das Eis letztlich dann zu den Verkaufsstellen in der Region transportiert werde, wurde mit der Vorstellung des neuen Gefriertransporters beantwortet. Mit einer Vielzahl von Lagerfächern könne man so die einzelnen Kunden bereits vorkommissioniert mit einem kurzen Öffnen der Tür und einem Griff nach der entsprechenden Wanne bedienen. Nicht nur Eisfreunden bereits bekannte kleine Portionsbecher oder die größeren Becher liefere der Altschorenhof aus, sagte Deyer, auch die großen Edelstahlbehälter für die Gastronomie könnten so transportiert werden.

So konnten die Besucher diesen Teil der Produktionskette nachvollziehen und bei Kaffee, Kuchen und Gesprächen bei bestem sommerlichen Wetter sich einmal wieder austauschen. Dies sah auch Georg Renner in seiner Funktion als Vorsitzender der Landsenioren so. „Ich bin sehr froh darüber, dass wir uns endlich einmal wieder treffen konnten,“ so sein Fazit zu einem lehrreichen Nachmittag.